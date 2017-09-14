Выборы не за горами. Онищенко решил идти в президенты

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Народный депутат Верховной Рады Александр Онищенко, которого обвиняют по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах", заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году.

"Да, я решил баллотироваться на выборах", — сказал Онищенко в интервью The Washington Times.

По его словам, нынешний глава государства Петр Порошенко рассматривает Онищенко как сильного политического и экономического конкурента.

"Поэтому первая его цель была лишить меня и оппозицию финансовых ресурсов и заставить меня покинуть родную страну", — уточнил Онищенко.

Напомним, в Украине против депутата Онищенко возбуждено дело по статье "Хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.