наверх
19.07.201717:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Суд отменил арест фигуранта "газового дела Онищенко" Постного

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (362)

    (обновлено: )4
    Согласно информации, которую сообщила пресс-служба НАБУ, решение апелляционной инстанции относительно отмены ареста является окончательным и обжалованию не подлежит.
    Валерий Постный в суде Львова
    Наши деньги

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Апелляционный суд во Львовской области отменил арест Валерия Постного — одного из фигурантов "газового дела" народного депутата Александра Онищенко. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

    Сергей Гайдай
    Facebook Сергея Гайдая
    Прикосновенность Довгого. Порошенко создал второго Онищенко – Гайдай

    "Действительно, эта информация соответствует действительности. Сегодня Апелляционный суд Львовской области отменил решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в отношении Валерия Постного и в виде содержания под стражей", — сообщили в антикоррупционном ведомстве.

    Также в ведомстве разъяснили, что это решение апелляционной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.

    "В законодательной плоскости никаких возможностей обжаловать данное решение нет", — сообщили в НАБУ.

    Ранее сообщалось, что Галицкий районный суд Львова избрал для Валерия Постного меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 сентября с альтернативой в виде залога в 50 млн грн. Постный был арестован по делу о растрате газового конденсата путем продажи его по заниженной цене в интересах "своих" фирм. По данным следствия, схема реализовывалась в сговоре с должностными лицами "Полтавагаздобыча".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Цена свободы по-украински. Самые крупные залоги. Инфографика
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    В Нидерландах открыли "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Редакция газеты "Вести"
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Полиция Украины. Архивное фото
    Рост криминала в Украине