Суд отменил арест фигуранта "газового дела Онищенко" Постного

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Апелляционный суд во Львовской области отменил арест Валерия Постного — одного из фигурантов "газового дела" народного депутата Александра Онищенко. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Действительно, эта информация соответствует действительности. Сегодня Апелляционный суд Львовской области отменил решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в отношении Валерия Постного и в виде содержания под стражей", — сообщили в антикоррупционном ведомстве.

Также в ведомстве разъяснили, что это решение апелляционной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.

"В законодательной плоскости никаких возможностей обжаловать данное решение нет", — сообщили в НАБУ.

Ранее сообщалось, что Галицкий районный суд Львова избрал для Валерия Постного меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 сентября с альтернативой в виде залога в 50 млн грн. Постный был арестован по делу о растрате газового конденсата путем продажи его по заниженной цене в интересах "своих" фирм. По данным следствия, схема реализовывалась в сговоре с должностными лицами "Полтавагаздобыча".