Саакашвили и Коломойский встретились в Женеве - СМИ

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КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили встретился в Женеве с украинским бизнесменом, бывшим совладельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским, сообщает в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.

По данным СМИ, встреча состоялась в гостинице Four seasons в Женеве.

"Прилетел, поужинали. (Саакашвили — ред.) сказал, что собирается идти (в Украину — ред.)", — приводит издание слова источника.

Ранее Коломойский назвал лишение Саакашвили украинского гражданства "позорным пятном" на репутации страны.

Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

Как сообщалось, Михаил Саакашвили ранее заявлял о том, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.