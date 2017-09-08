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    Политика

    Саакашвили и Коломойский встретились в Женеве - СМИ

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (338)

    (обновлено: )34510
    СМИ сообщают, что встреча Михаила Саакашвили и Игоря Коломойского состоялась в гостинице Four seasons в Женеве. По данным журналистов, бывший президент Грузии и олигарх обсудили дела за ужином.
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    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили встретился в Женеве с украинским бизнесменом, бывшим совладельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским, сообщает в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.

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    По данным СМИ, встреча состоялась в гостинице Four seasons в Женеве.

    "Прилетел, поужинали. (Саакашвили — ред.) сказал, что собирается идти (в Украину — ред.)", — приводит издание слова источника.

    Ранее Коломойский назвал лишение Саакашвили украинского гражданства "позорным пятном" на репутации страны.

    Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

    Как сообщалось, Михаил Саакашвили ранее заявлял о том, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.

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