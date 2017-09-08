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    Политика

    Тимошенко поедет в Польшу, чтобы лично поддержать Саакашвили

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (335)

    (обновлено: )34
    Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что готова лично поддержать Михаила Саакашвили, который намерен 10 сентября пересечь украинскую границу со стороны Польши.
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в воскресенье, 10 сентября, поедет в Польшу, чтобы поддержать экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

    Порошенко выступил в Верховной Раде
    УНИАН
    Президент говорит. Порошенко выступил в Раде с посланием

    "Я обязательно поддержу Михо Саакашвили лично. Я поеду. Он 10 сентября собирается просто мирно прийти и предъявить письмо, где есть основания того, что он имеет право жить в Украине даже если его лишили гражданства. И он имеет право пойти в украинский суд и выяснить: его честно лишили гражданства или нет. Я хочу рядом с ним стать, несмотря на то, что мы политические конкуренты, для того чтобы показать, что политическая конкуренция не может использовать все грязные методы политических репрессий, которые сделал действующий президент в отношении бывшего президента Грузии", — сказала Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.

    Она подчеркнула, что для поддержи экс-главы Одесской ОГА готова поехать в Польшу.

    "Вы знаете, что господин Саакашвили не может пересечь границу и зайти на территорию Украины. Поэтому, безусловно, я буду его поддерживать там, где будет он. Он будет на территории Польши", — заявила она.

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    Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

    Как сообщалось, Михаил Саакашвили ранее заявлял о том, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.

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