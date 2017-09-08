Dagens Nyheter: Саакашвили плевать хотел на правила

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"У Михаила Саакашвили, бывшего губернатора Одессы, забрали его украинское гражданство. Фактически в настоящий момент он — лицо без гражданства. Теперь он планирует пересечь украинскую границу и устроить там шоу, в чем он всегда был мастер", — пишет статье для Dagens Nyheter публицист Анна-Лена Лаурен.

"С самого начала было ясно, что он станет головной болью. Когда Михаила Саакашвили назначили губернатором в украинской Одессе в 2015 году, многие качали головой", — напоминает автор публикации.

"Он долго не продержится"

"Годом позже я встречалась с Саакашвили в Одессе. Нам пришлось прождать пять часов, и до последнего момента все равно было неясно, состоится ли интервью вообще. Но, наконец, бывший грузинский президент стремительно прошел по набережной. Он сделал с десяток селфи с одесситами, прежде чем возложить цветы к военному памятнику и провести импровизированную пресс-конференцию на двух языках, украинском и русском", — вспоминает журналистка.

"Заметно было, что ему нравится находиться среди людей. В этом смысле Саакашвили отличается от большинства постсоветских лидеров", — полагает Анна-Лена Лаурен.

"После того, как он пришел к власти в результате Революции роз в 2003 году, Саакашвили правил Грузией два беспокойных периода. Он делал успехи в том, что касалось экономики и гражданского общества, но также проявил свои авторитарные замашки", — говорится в статье.

"Война против России в 2008 году подрезала ему крылья. В 2013 году он сбежал в США, был объявлен в розыск на родине, а в 2015 приехал в Украину. Его тогдашний друг Петро Порошенко назначил его губернатором Одессы и дал ему украинское гражданство. Чтобы принять его, Саакашвили был вынужден отказаться от гражданства в родной стране", — напоминает автор публикации.

То есть сейчас он — лицо без гражданства после того как гражданство у него отобрал тот же человек, который ему его дал, а именно: президент Украины Петр Порошенко, продолжает публицист.

"Понятно, почему это произошло. Саакашвили играл не по правилам. Он постоянно критиковал украинское руководство за то, что их борьба с коррупцией ограничивается разговорами. И это правда, что не делает Порошенко дружелюбнее", — полагает Анна-Лена Лаурен.

"Верный своим привычкам, Саакашвили ответит тем, что закатит представление. 10 сентября он планирует пересечь границу Украины в сопровождении сотен активистов и в присутствии многих СМИ. Вне зависимости от того, чем это закончится, Саакашвили достигнет желаемого: о нем будут говорить", — продолжает автор статьи.

"Совершенно ясно, что эксперимент Порошенко с наймом иностранных экспертов на высокие посты в украинском правительстве и других управленческих организациях капитально провалился. В первую очередь это связано с самим украинским лидером. Его представление о том, что гражданство можно раздавать направо и налево, а затем, когда захочется, отбирать обратно, не вписывается в систему правового государства", — пишет публицист.

Читайте также: "Брехня", "сказки", "байки": депутаты о послании Порошенко

"Но Саакашвили нельзя назвать иностранным экспертом. Он — sui generis, единственный в своем роде. Вероятно, он никогда не будет играть сколь-нибудь существенной роли в истории Украины, но в будущем интересно проследить за этим человеком, в котором уживаются политик, шоумен, невротик, демократ и авторитарный лидер", — уверена Анна-Лена Лаурен.