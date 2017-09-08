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    В ГПУ уточнили, кто займется запросом Грузии об экстрадиции Саакашвили

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    Несколькими днями ранее Грузия обратилась к Украине по поводу розыска, заключения под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. В ГПУ уточнили, что данным запросом должен заниматься Минюст.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich/File Photo

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Запрос Грузии о выдаче бывшего главы Одесской областной госадминистрации и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будет рассматривать Министерство юстиции Украины, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

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    Она напомнила, 5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине по поводу розыска, заключения под стражу и экстрадиции Саакашвили. При этом Петухов заявил, что запрос грузинской стороны был адресован Минюсту и Генпрокуратуре Украины. Он также сообщил, что Минюст направляет полученный запрос в ГПУ для проведения экстрадиционной проверки.

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    Сарган, в свою очередь, подтвердила, что ГПУ на этой неделе в копии получен запрос Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии о выдаче Саакашвили.

    "Учитывая, что уголовные дела, в связи с которыми запрашивается выдача указанного лица, находятся на рассмотрении Тбилисского городского суда, согласно ст. 574 УПК Украины, запрос компетентных органов Грузии будет рассматриваться Министерством юстиции Украины", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

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    Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

    Как сообщалось, Михаил Саакашвили ранее заявлял о том, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.

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