Украинские спецслужбы: громкие слова вместо громких дел

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Руководители украинских спецслужб все увереннее чувствуют себя в роли публичных спикеров. К такому выводу приходишь, видя их резко увеличившуюся медийную активность — глав Генпрокуратуры, СБУ, антикоррупционных ведомств, регулярно отмечающихся яркими заявлениями.

Продолжение Луценко и неожиданности от Грицака

Генпрокурор Юрий Луценко особо и не скрывает, что он в первую очередь — политик, и публичная актвность — его стихия. По мнению политэксперта Николая Спиридонова, сегодня Луценко работает в режиме пиар-агентства: "его основная задача — создать благоприятный информационный шум". При этом эксперт добавляет, что что нынешнему генпрокурору никогда не удавалось показать реальные результаты своей работы, а вся работа Луценко — это "постоянная феерия пиара и не более того".

Впрочем, почти неделю назад Луценко победоносно сообщил о масштабных обысках и задержаниях в Николаеве.

Особо активен публично стал глава СБУ Василий Грицак, до этого нечасто появлявшийся в СМИ с яркими заявлениями. Так, Грицак обратился к руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову с призывом "прекратить деятельность, которая может дестабилизировать ситуацию в РФ и дать повод российским военным для начала полномасштабной кампании против Украины". Раньше глава СБУ выступил за запрет для нардепов посещать Россию, заявил о попытке захвата общественной приемной Генпрокуратуры и фактически анонсировал убийства политиков и теракты накануне Дня Независимости.

Антикоррупционеры… легализовали депутатские состояния

Отмечаются и записные антикоррупционеры: пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщила, что размер убытков от коррупционных схем, уличенных детективами ведомства в агропромышленном комплексе превысил 2 млрд грн.

А в Нацагентстве по противодействию коррупции (НАПК) отчитались, что после тщательной проверки не нашли незаконного обогащения в декларациях президента Украины Петра Порошенко.

15 августа НАПК отмечал год своей работы. Как заявлял политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, несмотря на год работы НАПК "ни один коррупционер сих пор не привлечен к ответственности, не был наказан, его имущество не было конфисковано".

РИА Новости Украина Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

"Самая большая проблема в том и состоит, что ключевая реформа электронного декларирования, к сожалению, пока не сработала: из полутора миллиона деклараций проанализированы лишь несколько десятков. Более того, это привело к тому, что наши политики, наши чиновники легализовали свои, преимущественно, незаконные доходы, то есть они их внесли в декларации, эти декларации не проверили и теперь они легально могут, улыбаясь и не нарушая закона, пользоваться этими состояниями", — рассказал эксперт.

Демонстрация кипучей деятельности

В чем причина резко увеличившейся медийной активности спецслужб, силовиков и их руководителей? Нынешний политический режим не жалеет денег на поддержку своей силовой составляющей, рассказал РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Естественно, эти средства надо оправдывать — демонстрировать, что свой хлеб едят не зря, заявил эксперт.

"Есть и другая сторона: активный поиск врага. Одни борются с коррупцией и никак ее не поборят, другие хватают восьмидесятилетних стариков и «пакуют», как изменников Родины. То есть идет демонстрация бурной кипучей деятельности, хотя к реальной безопасности и интересам государства это все имеет самое опосредованное отношение", — уверен политолог.

Политолог Алексей Якубин связывает активизацию СБУ и лично Василия Грицака с тем, что над самим главой СБУ "сгущаются тучи".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Якубин

"Если сравнивать активность, особенно медийную, СБУ с другими нашими правоохранительными органами, то мы видели, что за последние несколько месяцев СБУ активно проигрывала — и ГПУ, и нашим антикоррупционным органам. И за последний месяц-полтора мы увидели, что СБУ активизировалась. Почти каждую неделю мы слышим заявления по тому или иному поводу, перед 24 августа мы слышали огромное количество заявлений", — напомнил эксперт.

Он считает, что СБУ и Грицак решили включиться в медийную борьбу с другими правоохранительными органами — "чтобы СБУ не затирали".

"В особенности сейчас, когда будет решаться вопрос бюджетирования этой службы. И плюс решается на самом деле судьба самого Грицака. Потому что после скандала, связанного с подорожанием топлива — газа, мы видели, что именно под СБУ проходили митинги. Грицак постарался хитро повернуть весь негатив против своего первого зама Демина. Это тоже неслучайно, потому что именно он в последние несколько месяцев рассматривался как один из главных кандидатов на то, чтобы стать новым главой СБУ", — подчеркнул политолог.

"Момент истины для СБУ"

Якубин прогнозирует, что скорее всего в сентябре мы увидим смену статуса СБУ.

"Если будет принят новый закон о реинтеграции Донбасса, СБУ перестанет быть главным органом, который отвечает за антитеррористическую операцию. Соответственно, статус СБУ будет изменен — и финансирование. Поэтому эти последние заявления ныне действующего главы (СБУ) Грицака — это такая пиар-борьба за выживание. Грицак говорит: «Смотрите, сколько всего мы сделали! Сколько начали!", — сообщил политолог.

Плюс очевидно, заявил он, что для самой СБУ в тот период, в который она вступает, это будет "попытка обосновать, почему финансирование СБУ не должно сокращаться и почему СБУ не должна быть реформирована, как считают некоторые: разделена функция, например, разведки".

"В целом, это борьба СБУ за выживание, которая происходит на фоне пиар-активности других наших правоохранительных органов", — рассказал Алексей Якубин.

СБУ требуют требуют реформировать еще с 1998 года, напомнил Андрей Золотарев: "демилитаризовать, избавиться от ненужных функций, но СБУ как-то не хочет, поскольку это служба консервативная и к тому же развращенная безнаказанностью, потому что она находится фактически над законом, и коррупционными соблазнами".

РИА Новости Украина Константин Гришин Руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев

"Достаточно посмотреть на автопарк сотрудников СБУ, чтобы убедиться, что не совсем чистыми руками… Я не знаю, как там насчет «горячих сердец и холодных голов», а вот с чистотой рук там тоже неважно. Поэтому эта структура сопротивляется каким-то бы то ни было попыткам реформирования. С другой стороны, есть одно немаловажное обстоятельство. Поскольку прежде всего СБУ обеспечивает безопасность политического режима — так было всегда и так остается сегодня. Именно это — «такая корова нужна самому» — и обеспечивает неприкосновенность существующего статус-кво этой организации", — подчеркнул политолог.

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Эксперт также сообщил, что иногда между спецслужбами и силовиками возникает внутривидовая борьба.

"Мы помним о конфликте НАБУ с ГПУ… Но поскольку у нас есть главный модератор — на улице Банковой, то время от времени он эти конфликты гасит. Другое дело, если возникнет, гипотетически пока говорю, противостояние по линии Порошенко-Аваков, тогда это будет серьезнее", — подчеркнул Золотарев.