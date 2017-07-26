Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил украинского гражданства бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на сайте государственной миграционной службы.

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"Президентом Украины издан указ о потере гражданства Украины… Материалы по Саакашвили, предоставленные Генеральной прокуратурой Украины, обработанные государственной миграционной службой Украины, направленные на рассмотрение комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, в установленном порядке рассмотрены на заседании комиссии", — говорится в сообщении.

Ранее депутат от фракции "Радикальной партии" в украинском парламенте Игорь Мосийчук заявил, что экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Саакашвили лишен украинского гражданства.