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    Политика

    Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины

    (обновлено: )26520
    Как сообщается на сайте государственной миграционной службы, "президентом Украины издан указ о потере гражданства Украины" экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе
    Фото пресс-службы президента Украины

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил украинского гражданства бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на сайте государственной миграционной службы.

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    "Президентом Украины издан указ о потере гражданства Украины… Материалы по Саакашвили, предоставленные Генеральной прокуратурой Украины, обработанные государственной миграционной службой Украины, направленные на рассмотрение комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, в установленном порядке рассмотрены на заседании комиссии", — говорится в сообщении.

    Ранее депутат от фракции "Радикальной партии" в украинском парламенте Игорь Мосийчук заявил, что экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Саакашвили лишен украинского гражданства. 

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