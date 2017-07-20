Саакашвили экстрадировать из Украины нереально — юрист

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Украина дважды отказала Грузии в экстрадиции Михаила Саакашвили. Об этом заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

В Тбилиси 18 июля Петр Порошенко уверял, что запроса об экстрадиции грузинского политика Украина не получала. Однако в среду, 19 июня, президент Порошенко сказал: "К сожалению, я не знал об этом, но рад, что этот вопрос рассматривается без вмешательства президента. Сейчас я перепроверил информацию, Украина дала отрицательный ответ на экстрадицию и запросила дополнительную информацию".

Как этот вопрос может повлиять на украинско-грузинские отношения, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил юрист-международник Борис Бабин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи, дійсно, президент може бути не в курсі запитів щодо екстрадиції такої персони, як Саакашвілі?

— Навряд чи якась особлива персона має особливі преференції. Є загальна процедура. Вона йде у нас через Генпрокуратуру. Якщо порушено десь кримінальне провадження, то саме Генпрокуратура вирішує питання екстрадиції щодо будь-якої особи фізичної, яка є в Україні. Тому тут абсолютно можна повірити тому, що це дуже часто не перебуває на контролі якихось адміністративних органів.

Як відбувається процедура екстрадиції? Якими документами вона регулюється?

— Механізми дуже різні, але в цій ситуації є одне маленьке але, бо там ми маємо громадянина України. Є загальний припис, що громадяна України ніхто нікому з України видати не має права, не важливо від того, яке ще є інше у нього громадянство. І тому фізично неможливо цю людину екстрадувати, оскільки вона на сьогодні, наскільки мені відомо, має громадянство України. Тобто спочатку, щоб якось припинити громадянство України, мабуть, це буде оскаржуватись в судах, і лише після цього, якщо громадянства України буде позбавлено, тоді можна казати про екстрадицію. Якщо ж громадянство залишиться, то можна лише казати про передачу матеріалів кримінального переслідування, тобто про порушення відповідних проваджень вже в Україні за матеріалами наших грузинських колег.

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Тільки на цих підставах можуть відмовити в екстрадиції?

— Відмовити можуть на інших підставах, наприклад, людина звернулась за біженством або є питання небезпеки, або питання політичних переслідувань. Є багато підстав відмовляти в екстрадиції, але тут ці підстави другорядні, бо головне є правило, що власних громадян не можна видавати в інші країни. Цей припис прямо записаний в Конституції України.

Підозрюваних у яких злочинах можуть вислати в рідну країну? Які докази вини мають надати правоохоронці для цього?

— Зазвичай, це можуть бути загально кримінальні злочини і, відповідно, висилатимуть можуть ті країни, де людину будуть гарантовано не катувати, не страчувати, до неї будуть дотримані процесуальні вимоги, але це не стосуються відповідного випадку, знову ж таки повторююсь, власних громадян ми нікому не маємо права видавати. Це дуже грубе порушення Конституції України.

Зараз ми знаємо, що Україна дала негативну відповідь на екстрадицію, за словами Порошенка, і запросила додаткову інформацію. Чим може допомогти в цій ситуації додаткова інформація?

— Для них єдиний варіант видати цю людину, якщо вони дуже цього хочуть, а, мабуть, хтось у нас, дійсно, цього хоче, це довести, що він отримав громадянство України за фальсифікованими даними. Можливо, хочуть отримати якісь формальні підтвердження того, що нібито була якась фальсифікація грузинських колег. Після цього, якщо ці матеріали прийдуть, відповідно, наші правоохоронці порушать питання щодо якихось там фальсифікацій у цій справі про надання громадянства, і це може бути підставою в наступному для позбавлення громадянства. Лише такі матеріали мають перспективу. Все інше, якщо мова не йде про якісь міжнародні злочини, наприклад, геноцид, тому подібне, абсолютно не варте до уваги, якщо йдеться про видачу власних громадян. Воно за принципом неможливо, що б не подавали.

Чи може відмова зіпсувати україно-грузинські відносини?

— Принцип, що країна не видає власних громадян поширений у світі. Всі країни в світі ставляться до цього принципу з повагою. Тому відмова видавати власних громадян, незалежно від того, що вони вчинили і незалежно від того, хто вони такі, зазвичай, ніколи не приводить до погіршення двосторонніх відносин. Це всі розуміють. Ми не можемо це робити, навіть коли дуже хочемо. Тому це ніяк не обтяжать наші відносини двосторонні.

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У ВР схвалили закон про спрощення екстрадиції правопорушників. Яким чином пропонують змінити процедуру?

— Там дуже багато всіляких законопроектів. Але я дуже би був обережний у змінах процедур. Ми маємо дотримуватись зобов’язань, які встановлені Радою Європи і, зокрема, конвенцією про права та свободи людини і, знаєте, якихось фантазій Адміністрації президента когось видати — давайте скоріше закончик змінимо. Я б не радив таке робити. Все ж таки є Європейська конвенція, є Європейський суд. Можливо, слід все-таки ознайомитись авторам цих законопроектів.

В эфире радиостанции Голос Столицы политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин заявил, что Саакашвили пытается показать, что власть настроена против него, и таким образом реабилитироваться после одесского периода.