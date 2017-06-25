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25.06.201710:57
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    Общество

    Саакашвили потребовал от Порошенко 50 евро

    (обновлено: )33511
    Саакашвили призвал Порошенко "прекращать этот детский сад", или возместить стоимость футболки lacoste, которую он купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании.
    Саакашвили облили зеленкой в Винницкой области
    facebook.com/SaakashviliMikheil

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал от президента Украины Петра Порошенко 50 евро за испорченную футболку, которую ему облили зеленкой во время поездки в Винницкую область.

    Смотрите также: Как Саакашвили забрасывали яйцами и обливали зеленкой в Кривом Роге

    "Очередная атака зеленкой в Ладыжине. Нападавший признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей БПП… Петр Алексеевич, вы это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки lacoste, которую я купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании. Цена вопроса 50 евро", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

    Facebook Михаила Саакашвили
    В Винницкой области Саакашвили облили зеленкой

    Ранее Саакашвили заявил, что его облили зеленкой также во время поездки в Кривой Рог.

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