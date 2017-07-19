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    Грузия два раза просила Украину экстрадировать Саакашвили

    (обновлено: )17420
    Министр юстиции Грузии подтвердила, что власти дважды официально обратились из Главной прокуратуры Грузии к украинской стороне с просьбой передать Саакашвили и дважды получили официальный отказ.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Власти Грузии два раза обращались к Украине с просьбой об экстрадиции бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили, сообщает издание "Грузия. Онлайн".

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    "Я рада, что у наших украинских партнеров уточнена информация – да, это правда, что мы дважды официально обратились из Главной прокуратуры Грузии к украинской стороне с просьбой передать Саакашвили и дважды получили официальный отказ. Эта информация уже уточнена, это действительно так. Наша просьба была направлена, она была обоснованной. Отправлены доказательства, и на основании этих доказательств украинская сторона может принять то решение, которое на данном этапе для нее уже приемлемо", — заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани. 

    "Однако, разумеется, прокуроры продолжат сотрудничество. Как заявил президент Украины, это не может быть политическим процессом, это вопрос доказательств, и доказательства говорят в ущерб господину Саакашвили", — добавила она.

    Напомним, Порошенко в эти дни находится в Грузии с официальным визитом. Журналисты там ему не раз задавали вопрос о возможной экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. 

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