Саакашвили объявил о закрытии своей телепрограммы из-за "шоколадной" песни

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Бывший председатель Одесской облгосадминистрации (ОГА) Михаил Саакашвили заявил, что выпуск ток-шоу "Другая Украина" в среду стал последним.

Он подчеркнул, что владельцев студии заставили разорвать с ним контракт.

"Последняя передача, так как владельцев студии заставили разорвать с нами контракт — рейдерский захват земли депутатом "Народного фронта" в Кропивницком с использованием титушек и Нацгвардии, с помощью Авакова и Петренко. Как Порошенко лично торговал с сепаратистской территорией и наш 70-дневный план по спасению Украины. Пусть неприятели не надеются, я все же найду способ вернуться в эфир. Украина, время побеждать!" — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Во время передачи экс-президент Грузии допустил, что изменение власти к нему лично и к телеканалу, на котором выходила его программа, произошло после того, как в прямом эфире "Другой Украины" женщина-снайпер исполнила песню "Шоколадна дупа".

Михаил Саакашвили/Facebook, 28 июня 2017

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует у украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Глава Минюста ранее заявила, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию.

Экстрадиция Саакашвили невозможна, так как он является гражданином Украины, заявил позже заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.