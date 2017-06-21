Нардеп Дейдей обвинил Саакашвили в политической расправе

КИЕВ,21 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Народный фронт Евгений Дейдей считает представление на снятие с него депутаткой неприкосновенности политической расправой, за которой, в частности, со стороны экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Ранее в среду генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дейдея.

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"Я абсолютно готов, чтобы меня проверили. Я готов престать перед Радой, чтобы она ознакомилась и приняла правильное решение. Я уверен за каждый пункт своей декларации. В данный момент, я считаю, это политической расправой, и конкретно Саакашвили, против которого я вел активную кампанию", — заявил Дейдей в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, в конце мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 прим. 1 УК Украины), Евгения Дейдея (ст. 368 прим. 2 УК Украины) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 прим. 2 УК Украины).