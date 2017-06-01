САП намерена вновь просить Раду лишить неприкосновенности Дейдея и Лозового

1 / 2 УНИАН Facebook Андрея Лозового

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины снова подготовила и направила в Генпрокуратуру представление на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады Андрея Лозового и Евгения Дейдея, сообщил в четверг журналистам глава САП Назар Холодницкий.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура подготовила ходатайство в парламент о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Геннадия Бобова (внефракционный), Лозового (фракция "Радикальная партия") и Дейдея (фракция "Народный фронт") по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении. Позднее Луценко вернул в антикоррупционную прокуратуру представления в отношении Лозового и Дейдея из-за ошибок в материалах.

"Вчера были подписаны документы. Я снова направил соответствующие представления в Генпрокуратуру", — сказал Холодницкий.

В Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. По Конституции, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении народного избранника депутатской неприкосновенности.