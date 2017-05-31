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    Саакашвили - главе Минюста Петренко: ты ублюдок и мерзавец

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    Исход генацвале: Саакашвили, Лорткипанидзе, Деканоидзе (166)

    (обновлено: )33830
    По словам экс-главы Одесской ОГА, Минюст отказал в регистрации его новой партии, при этом зарегистрировав политсилу с названием "Блок Михаила Саакашвили", на подставного человека, который для этого специально изменил имя.
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    Министр юстиции Павел Петренко решил подать иск против бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

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    Накануне возле здания Минюста прошел съезд новой партии экс-президента Грузии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". Политик заявил, что Минюст отказал в регистрации его новой партии, при этом зарегистрировав политсилу с названием "Блок Михаила Саакашвили", якобы на подставного человека, который для этого специально изменил имя.

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    В ходе предметной дискуссии в кабинете главы ведомства, на которой также присутствовали нардепы Сергея Лещенко и Юрий Деревянко, между министром и экс-президентом возникла ожесточенная словесная перепалка.

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