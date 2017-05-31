Саакашвили - главе Минюста Петренко: ты ублюдок и мерзавец

Министр юстиции Павел Петренко решил подать иск против бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Смотрите также: Отставка Деканоидзе. Что ей было делать с барыгой Аваковым?— Саакашвили

Накануне возле здания Минюста прошел съезд новой партии экс-президента Грузии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". Политик заявил, что Минюст отказал в регистрации его новой партии, при этом зарегистрировав политсилу с названием "Блок Михаила Саакашвили", якобы на подставного человека, который для этого специально изменил имя.

Смотрите также — Скандальное заседание: эмоции Авакова-Саакашвили и стакан воды

В ходе предметной дискуссии в кабинете главы ведомства, на которой также присутствовали нардепы Сергея Лещенко и Юрий Деревянко, между министром и экс-президентом возникла ожесточенная словесная перепалка.