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    Политика

    ГПУ попросит Раду снять неприкосновенность с трех нардепов - Луценко

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    Как сообщил Юрий Луценко, к Верховной Раде подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова, Евгения Дейдея и Андрея Лозового.
    Генеральная прокуратура Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины подготовила представления о снятии неприкосновенности с трех нардепов, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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    "В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ к Верховной Раде Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 шт 1 УК Украины), Евгения Дейдея (ст. 368 прим 2 УК Украины) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 шт 2 УК Украины)", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

    Отметим, комбат батальона "Киев-1" Евгений Дейдей после службы в АТО смог купить квартиру за 2,7 миллиона гривен, автомобиль Audi Q7 за 1,8 миллиона гривен. На счету супруги — 41 тыс. долларов и 350 тыс. гривен, у него самого — 30 тыс. евро. Но даже депутатство не покрыло расходов комбата. За 2015 год он заработал 331 тысячу гривен (из них 180 тыс. — материальная помощь на аренду жилья, 70 тыс. — зарплата, 80,5 тыс. — компенсация депутатских расходов). Жена за тот же год принесла домой 40 тыс. гривен плюс 13 тыс. — страховые выплаты.

    Напомним, ранее парламент лишил мандата депутата Андрея Артеменко.

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