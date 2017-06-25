наверх
25.06.201703:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Винницкой области Саакашвили облили зеленкой

    Тема:

    Исход генацвале: Саакашвили, Лорткипанидзе, Деканоидзе (167)

    3810
    По словам экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили, очередная атака зеленкой произошла в Ладыжине, нападавший признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей БПП.
    В Винницкой области Саакашвили облили зеленкой
    Facebook Михаила Саакашвили

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили облили зеленкой во время его визита в Ладыжин Винницкой области, сообщил политик на своей странице в Facebook.

    Как Саакашвили забрасывали яйцами и обливали зеленкой в Кривом Роге. Видео
    Канал Saakashvili Mikheil на Youtube
    Как Саакашвили забрасывали яйцами и обливали зеленкой в Кривом Роге

    Саакашвили уверен, что в атаке с зеленкой виноваты местные депутаты от БПП.

    "Очередная атака зеленкой в Ладыжине. Нападавший признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей БПП. Мы все сняли и скоро вам покажем. Снова надел новую майку, и опять испортили, сволочи!" — написал Саакашвили.

    "Петр Алексеевич, вы это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки Lacoste, которую я купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании. Цена вопроса €50", — написал Саакашвили.

    Напомним, последний раз Саакашвили облили зеленкой в Кривом Роге Днепропетровской области. Инцидент произошел 18 июня.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Суд избирает меру пресечения Игорю Гужве
    Дело Гужвы. Арест
    Убитый в Киеве начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР Сергей Олейник
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Визит Порошенко в США: обеим сторонам была нужна только картинка — Бортник
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Торецк. На месте попадания снаряда в водовод
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против