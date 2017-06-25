В Винницкой области Саакашвили облили зеленкой

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили облили зеленкой во время его визита в Ладыжин Винницкой области, сообщил политик на своей странице в Facebook.

Саакашвили уверен, что в атаке с зеленкой виноваты местные депутаты от БПП.

"Очередная атака зеленкой в Ладыжине. Нападавший признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей БПП. Мы все сняли и скоро вам покажем. Снова надел новую майку, и опять испортили, сволочи!" — написал Саакашвили.

"Петр Алексеевич, вы это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки Lacoste, которую я купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании. Цена вопроса €50", — написал Саакашвили.

Напомним, последний раз Саакашвили облили зеленкой в Кривом Роге Днепропетровской области. Инцидент произошел 18 июня.