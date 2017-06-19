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    Политика

    Саакашвили облили зеленкой в Кривом Роге

    (обновлено: )54920
    Во время разговора политика с жителями Кривого Рога неизвестный мужчина попытался облить его зеленкой. Сам Саакашвили не пострадал, у него оказалась грязной футболка. Нарушителя задержала полиция.
    Саакашвили, облитый зеленкой в Кривом Роге, 18 июня 2017
    1tv.kr.ua

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Экс-главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили облили зеленкой в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает Dnepr24.

    Инцидент произошел 18 июня.

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    "После возложения цветов к памятнику воинам АТО Саакашвили обратился к жителям города с речью. Пламенную речь прервал обстрел яйцами и зеленкой. Облитый зеленкой Михо пошутил, что его приняли в Партию зеленых", — говорится в сообщении.

    В свою очередь "Первый городской" пишет, что брызги зеленки разлетелись на несколько метров в сторону.

    "Из-за провокационных действий вещество попало на одежду нескольких десятков человек, находившихся возле импровизированной трибуны. У самого Михаила Саакашвили оказалась грязной футболка, которую, по его словам, ему подарили в Днепре", — сказано в сообщении. 

    Хулиган был задержан и доставлен в отделение полиции.

    1tv.kr.ua
    Задержание мужчины в Кривом Роге, пытавшегося облить Саакашвили зеленкой, 18 июня 2017

    Сам Саакашвили сообщил, что целью визита в Кривой Рог стали события, связанные с обысками в горсовете и выявленными в ходе прокурорской проверки злоупотреблениями в деятельности высшего городского руководства. 

    Ранее под "раздачу зеленки" попали народный депутаты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и Наталия Королевская, адвокат Татьяна Монтян, бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе и многие другие.

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