Саакашвили прокомментировал дело против депутата Довгого

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и лидер украинской партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что срок давности по обвинениям народного депутата Олеся Довгого истекает в сентябре 2017 года, поэтому его преследование со стороны ГПУ – это комедия.

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"У Довгого срок давности того, в чем его обвиняют, истекает в сентябре. Так что у него вообще проблем нет. Он это знает, и Луценко знает. Все знают, это комедия, потому что срок давности истекает и нет оснований его привлечь", – заявил Саакашвили в эфире "24 канала".

Напомним, в июне ГПУ направила в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с внефракционного депутата Олеся Довгого.

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, в незаконном отчуждении 10 земельных участков общей площадью 44,25 гектара. Довгий с 2006 по 2011 годы занимал должность секретаря Киевского городского совета. 11 июля Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность.