Прикосновенность Довгого. Порошенко создал второго Онищенко – Гайдай

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Верховная Рада отказалась продлить текущую сессию до осени. Спикер Андрей Парубий внес такое предложение на голосование, но его не поддержали народные избранники. На этой неделе парламент в последний раз собрался на заседание перед летними каникулами. Рада идет на отдых уже 15 июля.

Но перед тем как уйти на каникулы, парламенту следует рассмотреть около 60 законопроектов. К тому же премьер Владимир Гройсман очень просил избранников до каникул принять медицинскую и пенсионную реформы.

Однако сегодняшний день, 11 июля, в парламенте проходит под знаком обсуждения представлений ГПУ о снятии депутатской неприкосновенности с пяти парламентариев.

Почему депутаты решились снять неприкосновенность с Олеся Довгого, и какие решения будут касательно остальных депутатов, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Сергей Гайдай.

Вы ожидали такого поворота событий — Олесь Довгий остался без депутатской неприкосновенности?

— Вы знаете, это удивительно, потому что, мне кажется, что Петр Алексеевич Порошенко рождает себе второго Онищенко. История Онищенко была такова: он делал немало грязной работы для президентской команды, но от наезда НАБУ, от открытого дела президент, который ему лично обещал защиту, свое обещание не выполнил и получил постоянную угрозу от сидящего за границей человека, который недоволен и критикует лично президента. Олесь Довгий очень близкий человек президенту. Он, скажем, был протеже Черновецкому от Порошенко, и до сегодняшнего дня он был под его невидимой защитой, потому что и земельный участок с Кононенко, который Петр Алексеевич имеет в центре города, и очень много других дел были решены через Олеся Довгого, поэтому, мне кажется, что президент напрямую был заинтересован, чтобы Довгий был фигурой неприкосновенной.

Почему Генпрокуратура так резво взялась за Олеся Довгого? Считалось, что Юрий Луценко — тоже фигура президента.

— Он хоть и человек президента, но, очевидно, у Юрия Витальевича огромные свои политические амбиции, и с Олесем Довгим его давно, скажем так, судьба сводила — и неприязненные отношения, конфликты, помните, все эти истории были. Поэтому здесь очень странная ситуация, каким образом Порошенко эту ситуацию не может разрулить, непонятно, и лишение его депутатской неприкосновенности говорит, что это самое начало какой-то большой истории, которую мы будем видеть. Мы еще от Олеся Довгого много чего интересного услышим, ибо он уже дал сигнал, что если дело против него, то рано или поздно оно выведет на самого Луценко, я думаю, не только на Луценко, то есть, грубо говоря, он склонен, если, действительно, его безопасности будет серьезная угроза, открывать какую-то определенную не очень приятную информацию, неприятные тайны. Поэтому, какой сбой дала власть, какой сбой дала вертикаль власти, я пока не понимаю, не знаю, так как не близок к этой ситуации, но то, что она дала сбой, и то, что мы стоим в начале интереснейшей истории, это очевидно.

Можем прогнозировать, что Олесь Довгий надолго не задержится в Украине?

— Как минимум, его бывший шеф Черновецкий ждет его в Грузии, потому как в Европе укрыться серьезно невозможно, а, думаю, Россия для Олеся Довгого — тоже не вариант.

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Порошенко пару дней назад призвал депутатов принять закон о снятии неприкосновенности. Возможно, это был сигнал к развитию сегодняшних событий в ВР по Довгому? Возможно, даже договорились?

— Я вообще думаю, что, возможно, гипотеза следующая. Президент в последнее время стоит в очень серьезной растяжке между тем, что он является человеком прежней системы и живет по правилам прежней системы, и между тем, что в Украине ведь очень серьезно меняются времена и правила игры, а президент у нас серьезно нацелился на второй строк, но он четко понимает, что надо что-то выбирать: либо сдавать большинство своих друзей и часть системы сдавать, и только тогда у него есть политическое будущее, либо — вместе с ней уходить на политическое кладбище. Возможно, это поворот президента в сторону того, что очень хочется на второй строк, поэтому придется пожертвовать какими-то достаточно близкими ему людьми.

Ваши прогнозы по Лозовому, Розенблату, Полякову?

— Здесь не так интересно. Эти люди не так близки, а многие и просто оппоненты и неприятны президенту, поэтому, почему бы не сдать? Про Розенблата я вообще молчу: вроде из президентской команды человек, но уж больно неприятная личность и уж больно как бы все очевидно. Поэтому вопрос интересен был только с Довгим, потому что это, действительно, человек из ближайшего окружения Порошенко, а все остальные – это пешки, которыми в данном случае пожертвуют, а времена такие, что приходится жертвовать.

Перед каникулами депутаты очень показательно активизировались по поводу реформ. Почему такая внезапная активность?

— Я думаю, что тут не надо мудрствовать лукаво. Все понятно. Депутаты обычные люди, они хотят в отпуск, а чтобы идти в отпуск, надо дела доделать, а дел накопилось немало и, скажем, зависло. Вот и пытаются в авральном режиме, как это бывало всегда у нас в стране еще со времен совка все намеченные планы порешать.

А вы не связываете эту активность с началом саммита Украина-ЕС?

— И такая версия тоже возможна. Президенту надо что-то предъявлять на этом саммите, а потому депутатам поставлена жесткая задача, потому в таком аврале. Помните, когда президенту понадобилось назначить генпрокурора, то тяжелейшую процедуру изменения закона и принятия провели чуть ли не в одну ночь.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" заявил, что борьба с коррупцией – только декларации, а на самом деле нардепы до конца будут солидарны в отстаивании своей неприкосновенности.