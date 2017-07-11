Жара под Радой. Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов

Под зданием Верховной Рады митингуют представители нескольких политических движений и требуют снять неприкосновенность с пяти народных депутатов.

Под зданием Рады находятся представители Всеукраинского объединения "Свобода", политической партии "Движение новых сил" и "Азов".

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Азовцы зажгли фаеры и перекрыли улицу Грушевского рядом с Радой.

Часть участников акции разбивает палатки на площади перед Радой. Часть мтингующих назвали себя участниками "Всеукраинским объединением участников АТО".