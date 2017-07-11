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    Жара под Радой. Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов

    Тема:

    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов (79)

    (обновлено: )56631
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    twitter.com/HromadskeUA
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    twitter.com/HromadskeUA
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    twitter.com/HromadskeUA
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    twitter.com/Shabunin
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    twitter.com/Shabunin
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    twitter.com/Shabunin
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    facebook.com/oleksandr.aronets
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    facebook.com/oleksandr.aronets
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    facebook.com/Mustafanayyem
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    twitter.com/HromadskeUA
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    twitter.com/ukrpravda_news
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    twitter.com/ukrpravda_news
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    facebook.com/politicalpartynationalcorps

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    Под зданием Верховной Рады митингуют представители нескольких политических движений и требуют снять неприкосновенность с пяти народных депутатов.

    Под зданием Рады находятся представители Всеукраинского объединения "Свобода", политической партии "Движение новых сил" и "Азов".

    Смотрите также: Рада в дыму. Протестующие зажгли файеры. Прямая трансляция

    Азовцы зажгли фаеры и перекрыли улицу Грушевского рядом с Радой.

    Часть участников акции разбивает палатки на площади перед Радой. Часть мтингующих назвали себя участниками "Всеукраинским объединением участников АТО".

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