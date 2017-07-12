Луценко заявил о схожести дела Добкина и Довгого

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дело народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина очень похоже на дело депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого. Об этом генпрокурор Украины сказал в комментарии журналистам.

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"Все материалы готовы. Это дело очень похоже с делом Довгого. Только есть одна особенность, потому что секретарь одного из советов обвиняется в злоупотреблении из-за нарушения регламента, но он, тем не менее, не имеет права не подписать решение, а вот председатель городского совета имеет право не подписывать решения, если уверен в его незаконности", — сказал Луценко.

Однако, отметил он, в прошлом председатель Харьковского городского совета Добкин и секретарь горсовета Геннадий Кернес "вдвоем, в сговоре с другими лицами, провели такое решение, а затем подписали соответствующие документы, из-за чего так называемые кооперативники получили десятки гектаров земли города Харькова".

"Не только в пользование, но и в собственность бесплатно", — сказал генеральный прокурор.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина.

Напомним, Верховная Рада рассматривала представления Генпрокуратуры в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового — отказали.