Нардеп Довгий призвал комитет ВР одобрить снятие с него неприкосновенности

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат Олесь Довгий (внефракционный) призвал членов регламентного комитета Верховной Рады поддержать представление генерального прокурора Юрия Луценко о снятии с него депутатской неприкосновенности.

"Поддержите представление и дайте мне возможность поставить раз и навсегда точку на этих спекуляциях в судебном порядке", — заявил он после того, как глава ГПУ зачитал подробности подозрения.

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В ходе выступления Довгий заявил, что голосовал за назначение Луценко генпрокурором, хотя в настоящее время сожалении о своем решении.

В свою очередь адвокат экс-секретаря Киевского горсовета заявил, что решение о выделении земли принимал не Довгий, а "горсовет, и его подписывал (городской голова Киева с 2006 по 2012 годы Леонид) Черновецкий".