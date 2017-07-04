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    Политика

    Нардеп Довгий призвал комитет ВР одобрить снятие с него неприкосновенности

    (обновлено: )28
    Олесь Довгий. Архивное фото
    twitter.com/ukrpravda_news

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат Олесь Довгий (внефракционный) призвал членов регламентного комитета Верховной Рады поддержать представление генерального прокурора Юрия Луценко о снятии с него депутатской неприкосновенности.

    "Поддержите представление и дайте мне возможность поставить раз и навсегда точку на этих спекуляциях в судебном порядке", — заявил он после того, как глава ГПУ зачитал подробности подозрения.

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    В ходе выступления Довгий заявил, что голосовал за назначение Луценко генпрокурором, хотя в настоящее время сожалении о своем решении.

    В свою очередь адвокат экс-секретаря Киевского горсовета заявил, что решение о выделении земли принимал не Довгий, а "горсовет, и его подписывал (городской голова Киева с 2006 по 2012 годы Леонид) Черновецкий".

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