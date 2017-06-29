Добкину грозит лишение депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Михаил Добкин ("Оппозиционный блок") может быть лишен депутатской неприкосновенности, сообщило во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

Ранее Генпрокуратура Украины внесла представления на снятие неприкосновенности с пяти депутатов парламента. Позднее генпрокурор Юрий Луценко анонсировал возможность внесения представления о снятии неприкосновенности еще с одного депутата, не назвав его фамилии.

"Следующим народным депутатом, с которого снимут неприкосновенность, может стать представитель фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин, — говорится в сообщении.

По данным издания, в пресс-службе Генпрокуратуры фамилию подозреваемого не подтвердили, но и не опровергли, отметив, что представление должны подписать до конца этой недели.

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В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.