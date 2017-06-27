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    Парубий анонсировал рассмотрение лишения неприкосновенности пяти депутатов

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    По словам Парубия, вопрос будет рассмотрен на последней пленарной неделе: "На четверг последней пленарной недели мы можем вынести на рассмотрение эти вопросы, но, конечно, мы ожидаем решение комитета".
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент на последней пленарной неделе перед летними каникулами рассмотрит представление генпрокурора о лишении пяти депутатов неприкосновенности.

    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото
    Депутатская неприкосновенность. В ход пойдут договорняки и зашуршат купюры

    Согласно календарному плану, текущая сессия Рады завершится 14 июля. Депутаты после летних каникул продолжат работу осенью.

    "На четверг (13 июля — ред.) последней пленарной недели мы можем вынести на рассмотрение эти вопросы, но, конечно, мы ожидаем решение комитета", — сказал Парубий на пресс-конференции.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с депутатов от фракций "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата и "Народного фронта" Максима Полякова, подозреваемых во взяточничестве, и их арест.

    Также Луценко внес представление еще на троих депутатов. Генпрокурор предлагает Раде снять неприкосновенность с депутата от фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея, подозреваемого в незаконном обогащении, с внефракционного депутата Олеся Довгого, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, а также привлечь к уголовной ответственности депутата от фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 70 тысяч долларов.

    Соответствующие представления направлены на рассмотрение Рады. Согласно конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент по представлению генпрокурора должен принять решение о лишении народного избранника депутатской неприкосновенности.

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