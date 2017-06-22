Бортник о визите Порошенко в США, контракте с Балчуном и неприкосновенности

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Главными итогами визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон стали заверения Дональда Трампа, что США остаются верны Минским соглашениям и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также американская сторона рассматривает возможность предоставить Украине летальное вооружение, военно-техническое сотрудничество между Вашингтоном и Киевом будет усилено. К тому же стороны договорились о поставках американского угля и сжиженного газа в Украину. Обсуждался и вопрос о привлечении иностранных инвестиций в украинскую экономику.

Контракт с председателем правления "Укрзализныци" Войцехом Балчуном формально продлен до 9 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Там ссылаются на отсутствие претензий к Балчуну со стороны составителей контракта, что позволило автоматически продлить трудовой договор руководителя "Укрзализныци".

Ранее сообщалось, что годовой контракт Войцеха Балчуна закончился 5 июня, и по результатам отчета главы "Укрзализныци" правительство определит, продолжать ли с ним трудовые отношения. В то же время в Министерстве инфраструктуры отмечают, что оснований для пролонгации контракта с Балчуном нет.

Эти и другие ключевые события среды, 21 июня, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник.

О СНЯТИИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ С НАРДЕПОВ

Генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент пять представлений о снятии неприкосновенности с депутатов. Что вы думаете о таком количестве?

— Говорят о том, что на самом деле список Луценко – это список Шокина плюс Луценко, условно говоря, он намного больше. И говорят о 60-70 депутатах, в отношении которых сегодня ведутся расследования правоохранительными органами. И они могут потенциально попасть в этот список. Но я думаю, такое массовое представление преследует несколько целей. Первая цель — в какой-то мере, возможно, это реакция на вчерашнюю встречу президентов Украины и США и на тот разговор о борьбе с коррупцией, который, очевидно, велся на этой встрече. Тем более, что, напомню, что предыдущий генпрокурор Шокин был как раз уволен под давлением США, непосредственно вмешался вице-президент Джо Байден, который сказал, что не получите миллиард кредита, если не уволите генпрокурора, который, по мнению США, неэффективен был в борьбе с коррупцией. Первая составляющая.

А вторая составляющая: мы чуть подзабыли, что буквально на последней неделе европейские органы достаточно остро высказывались о ГПУ и СБУ, как о структурах, которые менее всего менее всего реформированы.

Возможно, это тоже реакция. И третья составляющая – сегодня парламент находится на пороге очень непопулярных голосований. В парламенте сегодня лежат очень непопулярные решения — решения по аграрной реформе, по пенсионной, по медицинской, решения по приватизации, в конце концов, возможно, закон о реинтеграции Донбасса. И вот такая массовая подача с требованием привлечь депутатов к ответственности, и лишением депутатской неприкосновенности, с угрозой, такой подковерной угрозой, что таких депутатов может быть еще больше, возможно, это попытка как раз обуздать парламент. Возможно, это попытка депутатов быть более лояльным к тем или иным предложениям власти.

ОБ ИТОГАХ ВИЗИТА ПОРОШЕНКО В ВАШИНГТОН

Как можно в целом оценить поездку Петра Алексеевича в Вашингтон?

— Безусловно, выиграли политики, но повлиял ли этот выигрыш на простых людей, на нашу с вами жизнь, в этом я крайне сомневаюсь. Выиграл Порошенко, потому что он добивался этой встречи еще, начиная с избирательной кампании, которая шла в США, тогда не принимали его в штабе кандидата Трампа в свое время. Обещали нам эту встречу еще в феврале, она не состоялась. Все это создавало условия, при которых формировался такой имидж президента, которого не принимают в США, президента, который лишен поддержки США, что делало Петра Алексеевича объектом для атаки со стороны оппозиции, прежде всего, европейски ориентированной и американо ориентированной оппозиции. Поэтому эта встреча, конечно, разрешила этот кризис для него, красивая такая картинка с Трампом, вежливые слова Трампа о том, что он имеет большую честь встречаться с президентом Украины, и что в отношениях значительный прогресс достигнут. Это все, конечно, позволило президенту Украины выиграть во внутриполитическом дискурсе, безусловно. Хотя, конечно, это не та встреча, которая была в 2014 году, когда Порошенку 13 раз аплодировал стоя Конгресс. То есть это уже не те эмоции, не то настроение. Трамп, безусловно, тоже выиграл, потому что в этой ситуации он, прежде всего, решал техническую, даже политтехнологическую задачу. Он пытался сбалансировать встречу с Порошенко, он пытался сбалансировать встречу свою с Путиным, которая запланирована на начало июля. Таким образом, он пытался уйти из-под критики о каком-то сотрудничестве или сговоре с Россией. Тот же самый финт он делал в свое время, когда встречался с Лавровым, потом встретился, сфотографировался с Климкиным.

Важнее понять, встретился или сфотографировался.

— Главное, что не фотошоп, уже хорошо, сфотографировался, скорее всего. Кроме того, мне кажется, Трамп решил разыграть украинскую карту в этот раз глубже. Последние недели резко ухудшились отношения с Россией. Это и сбитый самолет сирийский, это и сбитые иранские дроны в Сирии, в Сирии максимальные обострения, санкции проголосованные, разрыв военного канала коммуникации на Ближнем Востоке, то есть обострились отношения с Сирией. И, мне кажется, Трамп сегодня вытянул украинскую карту, повыше положил на стол, как бы говоря о том, что если вы не будете более гибкими, более чувствительными к нашим просьбам, мы будем разыгрывать дальше украинскую карту, как ее разыгрывала в свое время администрация Обамы, продолжим эту всю историю. Это тоже повышение определенных ставок во время встречи. Для Украины, к сожалению, мне кажется, эта встреча не на что не повлияет. Какого-нибудь существенного прогресса не достигнуто. Об этом свидетельствует хотя бы отсутствие совместных заявлений любого уровня.

После таких встреч двух президентов, в основном, дают пресс-конференции.

— Визит не был официальным, визит был рабочим.

А во время рабочих визитов не бывает пресс-конференций?

— Бывают. Но, наверное, не было, о чем говорить совместно. Поэтому каждый говорил о своем.

А Трамп давал пресс-конференцию?

— Не давал. Есть только заявления на сайте Белого дома, причем от имени вице-президента США о встрече вице-президента США Пенса с президентом Украины Порошенко. Это все, что пока что есть официально. То же самое – отсутствуют совместные какие-то заявления и с Минобороны США, и с МВФ, Всемирным банком – те встречи, которые все анонсировались, они не отобразились в какой-то совместной позиции. Поэтому результат в этой части, я считаю, близок, к сожалению, к нулю. Более того, мне жаль и мне кажется, что наш президент не использовал эту встречу, чтобы поднять, действительно, острые и нужные для нас вопросы.

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Прежде всего, это вопрос нового документа, который гарантировал бы, возможно, и обеспечивал бы дополнительную безопасность для Украины взамен Будапештского меморандума, который также был проигнорирован США, как и другими участниками этого меморандума. Вопрос торговли, то есть, нам нет необходимости получать американские кредиты, дайте доступ на американские рынки нашей сельскохозяйственной продукции, нашей продукции металлургии, и, в конце концов, можно было поднять хотя бы социальные вопросы. С 2005 года американцы имеют безвизовый режим с Украиной и, мне кажется, что было бы взаимно логично, если бы наш президент на таких встречах говорил бы о том, что необходимо либерализировать визовый режим с США, и много таких практических абсолютно вопросов. Они, к сожалению, не поднимались на этих встречах. Вместо этого обменивались какими-то дежурными, поверхностными фразами.

О РЕШЕНИИ КОНФЛИКТА НА ДОНБАССЕ

В Кремле накануне сообщили о планах до конца июня провести телефонный разговор лидеров "нормандской четверки". Что бы значили сейчас, после встречи Порошенко с Трампом, переговоры, пусть даже в телефонном формате "нормандской четверки"? Может быть, будет какой-то импульс, рывок?

— Я думаю, что, скорее всего, разговор, продуктивный может состояться только после встречи Путина с Трампом. Возможно, там прозвучат какие-то новые идеи, приемлемые идеи. Потому что даже если эти идеи обсуждались и с Порошенко, то не факт, что Россия их примет, и что они могут быть реализованы, эти идеи. Но, в принципе, я в этой части пессимист. В Германии идут выборы, в России, фактически, стартовала избирательная кампания президентская, которая закончится в марте следующего года. В Украине следующий год тоже уже предизбирательный, поэтому каких-то существенных прорывов по Украине я не ожидаю.

Плюс, мы помним, что и президент Украины сейчас из США летит не в Украину, он летит в Брюссель. Там, вероятно, еще какие-то встречи могут состояться?

— Прогресса не будет. Стороны пока сегодня не способны на компромиссы, которые будут основой мирного урегулирования. Поскольку идут выборы. И в условиях выборов очень сложно идти на компромисс.

Тем временем страны ЕС находятся на этапе рассмотрения дальнейших действий по санкциям в отношении России. О чем идет речь?

— Может быть, просто пройдет сверка часов между Германией и США. Все же в свое время именно администрация Обамы возложила, фактически, на Германию, Францию переговорную роль в рамках "нормандской четверки". То есть это было согласованное решение между этими странами, что именно Германия и Франция займут роль такого посредника между Украиной и Россией в этом процессе. Для США это бессмысленно – участие в этом формате, потому что участие в этом формате накладывает обязательства, определенные гарантии, которые страны должны выполнять. Причем, эти обязательства сформированы уже были без США. То есть имеется в виду, Минские соглашения. Поэтому для них это бессмысленно. Более того, с точки зрения Трампа, с логики, с точки зрения денег и рабочих мест — главных его целей, деятельность "нормандского формата" вообще бессмысленна. И кризис в Украине в принципе не стоит, наверное, завершать. Потому что украинский кризис истощает Россию, создает ей огромные проблемы.

ОБ "УКРЗАЛИЗНЫЦЕ" И ПРОДЛЕНИИ КОНТРАКТА С БАЛЧУНОМ

В "Укрзализныце" сообщили о том, что контракт с главой ее правления Балчуном формально является продленным. Что вы об этом думаете?

— Это юридическая казуистика. Скорее всего, она юридически правильна. Действительно, если контракт не расторгнут, он продолжает действовать. Скорее всего, действительно, это заложено в законодательстве и в самом контракте. Но мы видим, насколько жесткий происходит конфликт вокруг "Укрзализныци" и вокруг должности ее руководителя. Я считаю, что на кону стоит даже не кресло Балчуна, на кону стоит вопрос приватизации железной дороги. Это сегодня самая большая компания в Украине, 400 тысяч работающих сотрудников, стоимость этой компании оценили в десять миллиардов долларов в 2016 году. В прошлом году оборот компании был 2,7 миллиарда долларов. Таких компаний в Украине больше нет.

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Это самая большая железная дорога в Восточной Европе.

— Огромный субъект, и сегодня фактически идут попытки приватизировать его под видом корпоратизации.

Премьер, когда назначал Балчуна, говорил, что решение о целесообразности продления с ним контракта будет приниматься по итогам его отчета о работе за год. Пока не было его отчета. Странно, тем более, в контексте отчета министра инфраструктуры Омеляна, который критикует его работу.

— Если сказать просто, то премьер сегодня поддерживает Балчуна, он выступает на его стороне и, соответственно, даже если будет заслушан отчет, я думаю, что решение, скорее всего, для него будет позитивное, если не поменяется общая стратегия правительства или президента в отношении этой должности. То есть против Балчуна выступает министр инфраструктуры Омелян и тоже по одной простой причине. Дело в том, что 20 января 2017 года в период новогодних праздников собралось экстренное внеочередное заседание правительства, на котором было принято решение о переподчинении железной дороги от Мининфраструктуры напрямую правительству.

То есть практически у Омеляна просто забрали эту кампанию, и теперь напрямую ею управляет правительство. Вот корень конфликта – огромные деньги и перераспределение полномочий привели к корню конфликта. Кроме того, здесь накладывается и политика, скажем так, групповая составляющая. Омелян представляет "Народный фронт", квоту "Народного фронта", это одна группа наших политиков, а Гройсман, мы знаем, — это президент, у Гройсмана есть своя команда, это БПП, и конкуренция за этот экономический ресурс еще более обостряет это противостояние. При этом "Укрзализныцю" постоянно террорят разного рода правоохранительные организации: два обыска прокуратуры – Генпрокуратуры и Киева, обыски со стороны СБУ за последний год, то есть постоянно идет нагнетание атмосферы, постоянно идет давление на эту структуру.

Ранее эксперт Денис Кирюхин в эфире "ГС" заявил, что встреча Порошенко и Трампа имела символический характер, и Украине пока не стоит рассчитывать на полноценные переговоры с США.

Напомним, директор по правовым вопросам ОАО "Укрзализныця" Андрей Омельченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что, несмотря на продление контракта с Балчуном, Кабмин может принимать в дальнейшем любые кадровые решения по этой должности.