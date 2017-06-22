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    Депутатская неприкосновенность. В ход пойдут договорняки и зашуршат купюры

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    Генпрокуратура оптом внесла в Верховную Раду представления о привлечении к уголовной ответственности, а, следовательно, снятии депутатской неприкосновенности, с пяти народных депутатов. Но это не значит, что коллеги по сессионному залу их "сольют".
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий направил представления на привлечение к уголовной ответственности пятерых народных депутатов в регламентный комитет парламента. Представления поступили на Андрея Лозового от фракции "Радикальная партия", Олеся Довгого от группы "Воля народа", Евгения Дейдея и Максима Полякова от фракции "Народный фронт", а также Борислава Розенблата из "Блок Петра Порошенко". Это был героический поступок со стороны генпрокурора Юрия Луценко, который по трем кандидатурам все время тянул время.

    С часовым интервалом в среду, 21 июня, стали появляться новости о том, что ГПУ передала в ВР документы о снятии неприкосновенности с народных депутатов. 

    Борислав Розенблат
    УНИАН
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    "Внес представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Б.Розенблата, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс.", — написал генпрокурор в Facebook.

    Дальше посыпались сообщения от пресс-службы о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, на задержание и на согласие на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) народного депутата Максима Полякова, в "действиях которого усматриваются признаки злоупотребления властью взяточничество". Полякову инкриминируется преступление согласно ч. 4 ст. 368 ("Получение неправомерной выгоды") Уголовного кодекса Украины. И Розенлат и Поляков проходят по так называемому "янтарному делу", о котором на днях заявила НАБУ и САП.

    А вот их коллеги по парламенту должны ответить за старые дела. В ВР поступило представление на депутата "фронтовика" Евгения Дейдея, в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 миллиона гривен. На внефракционного нардепа, бывшего секретаря Киевгорсовета Олеся Довгого, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением в связи с отчуждением 10 земельных участков природно-заповедного фонда — заказника "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га. Так же ГПУ просит лишить депутатской неприкосновенности депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, к которому возникли вопросы по данным его декларации о доходах. Его подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов и сборов в крупных размерах — 1,8 млн. грн. 

    Как считает народный депутат Украины 6-го созыва Кирилл Куликов, то, что ГПУ передела представления на депутатов в ВР не означает, что они немедленно приступят к решению этого вопроса и будут голосовать за снятие депутатской неприкосновенности. Это может растянуться на неопределенный период. 

    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
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    "Регламентный комитет заседает по средам. В экстренных случаях он может провести заседание в любой другой день, даже сегодня, но я не уверен, что они это сделают. Данный вопрос может затянуться. Даже если регламентный комитет поддержит представление ГПУ, я не уверен, что эти «твари дрожащие" будут голосовать за снятия с них неприкосновенности. Потому что подобное, рано или поздно, может коснуться и их. К тому же, существует определенная депутатская солидарность. Уже даже интересно, чем это все закончится", —  сообщает Кирилл Куликов.

    По Довгому дело тянется еще с 2007 года. Экс-нардеп выразил надежду, что генпрокурор поступает искренне, потому что Довгий может пойти на сделку со следствием и тогда всплывет столько неприятных вещей о нынешних властьимущих, что будет страшно.

    "В парламенте сейчас наступает самая горячая пора. В такие моменты все в кулуарах переходят на шушукание. Не исключено, что в ход пойдут договорняки, опять зашуршат купюры. Дело в том, что данные депутаты всегда были "ручными", которые всегда поддерживали большинство, их не выгодно "топить". Это больше похоже на пиар-акцию, с цель получить поддержку у электората, дескать, посмотрите, как мы своих "мочим", мы и чужих так же можем", — отмечает Кирилл Куликов.

    Петр Порошенко
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    Есть еще один вариант, крайний, если не удастся договориться, они, как Онищенко, могут не дожидаться решения комиссий и коллег, а собрать чемоданы и покинуть родину.

    "А из-за границы они обязательно будут рассказывать, как они боролись за демократию в Украине, что на них оказывалось политическое давление и так далее и тому подобное. Чем дольше парламент будет тянуть с решением, тем больше шансов, что мы потеряем некоторых нардепов из этого списка", — подчеркивает бывший нардеп. 

    По мнению Кирилла Куликова, если нардепы не примут никакого решения по этим пяти личностям, общество окончательно разувериться во власти.

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