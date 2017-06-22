Депутатская неприкосновенность. В ход пойдут договорняки и зашуршат купюры

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий направил представления на привлечение к уголовной ответственности пятерых народных депутатов в регламентный комитет парламента. Представления поступили на Андрея Лозового от фракции "Радикальная партия", Олеся Довгого от группы "Воля народа", Евгения Дейдея и Максима Полякова от фракции "Народный фронт", а также Борислава Розенблата из "Блок Петра Порошенко". Это был героический поступок со стороны генпрокурора Юрия Луценко, который по трем кандидатурам все время тянул время.

С часовым интервалом в среду, 21 июня, стали появляться новости о том, что ГПУ передала в ВР документы о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

"Внес представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Б.Розенблата, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс.", — написал генпрокурор в Facebook.

Дальше посыпались сообщения от пресс-службы о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, на задержание и на согласие на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) народного депутата Максима Полякова, в "действиях которого усматриваются признаки злоупотребления властью взяточничество". Полякову инкриминируется преступление согласно ч. 4 ст. 368 ("Получение неправомерной выгоды") Уголовного кодекса Украины. И Розенлат и Поляков проходят по так называемому "янтарному делу", о котором на днях заявила НАБУ и САП.

А вот их коллеги по парламенту должны ответить за старые дела. В ВР поступило представление на депутата "фронтовика" Евгения Дейдея, в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 миллиона гривен. На внефракционного нардепа, бывшего секретаря Киевгорсовета Олеся Довгого, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением в связи с отчуждением 10 земельных участков природно-заповедного фонда — заказника "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га. Так же ГПУ просит лишить депутатской неприкосновенности депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, к которому возникли вопросы по данным его декларации о доходах. Его подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов и сборов в крупных размерах — 1,8 млн. грн.

Как считает народный депутат Украины 6-го созыва Кирилл Куликов, то, что ГПУ передела представления на депутатов в ВР не означает, что они немедленно приступят к решению этого вопроса и будут голосовать за снятие депутатской неприкосновенности. Это может растянуться на неопределенный период.

"Регламентный комитет заседает по средам. В экстренных случаях он может провести заседание в любой другой день, даже сегодня, но я не уверен, что они это сделают. Данный вопрос может затянуться. Даже если регламентный комитет поддержит представление ГПУ, я не уверен, что эти «твари дрожащие" будут голосовать за снятия с них неприкосновенности. Потому что подобное, рано или поздно, может коснуться и их. К тому же, существует определенная депутатская солидарность. Уже даже интересно, чем это все закончится", — сообщает Кирилл Куликов.

По Довгому дело тянется еще с 2007 года. Экс-нардеп выразил надежду, что генпрокурор поступает искренне, потому что Довгий может пойти на сделку со следствием и тогда всплывет столько неприятных вещей о нынешних властьимущих, что будет страшно.

"В парламенте сейчас наступает самая горячая пора. В такие моменты все в кулуарах переходят на шушукание. Не исключено, что в ход пойдут договорняки, опять зашуршат купюры. Дело в том, что данные депутаты всегда были "ручными", которые всегда поддерживали большинство, их не выгодно "топить". Это больше похоже на пиар-акцию, с цель получить поддержку у электората, дескать, посмотрите, как мы своих "мочим", мы и чужих так же можем", — отмечает Кирилл Куликов.

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Есть еще один вариант, крайний, если не удастся договориться, они, как Онищенко, могут не дожидаться решения комиссий и коллег, а собрать чемоданы и покинуть родину.

"А из-за границы они обязательно будут рассказывать, как они боролись за демократию в Украине, что на них оказывалось политическое давление и так далее и тому подобное. Чем дольше парламент будет тянуть с решением, тем больше шансов, что мы потеряем некоторых нардепов из этого списка", — подчеркивает бывший нардеп.

По мнению Кирилла Куликова, если нардепы не примут никакого решения по этим пяти личностям, общество окончательно разувериться во власти.