Как быть с фигурантами "янтарного дела". Мнение юриста

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в парламент представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от фракции Блок Петра Порошенко Борислава Розенблата, в действиях которого видны признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тысяч долларов.

Стоит отметить, что ранее появилась информация о том, что Генпрокуратура согласовала представление на снятие депутатской неприкосновенности с Борислава Розенблата и другого народного избранника — Максима Полякова. Оба нардепа являются фигурантами «янтарного дела», и вопрос о лишении их неприкосновенности должен рассмотреть сначала регламентный комитет Рады.

Насколько серьезно правоохранители взялись за указанных народных депутатов, и удастся ли привлечь неприкасаемых к ответственности, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал адвокат Андрей Доманский.

Розенблат і Поляков – обидва представники коаліції, які називають кримінальні претензії до себе переслідуванням. Як ви вважаєте, чи є у таких заяв підстави?

— Кожен суб’єктивно ставиться, оскільки кожен із народних обранців може вважати, що певні дії з боку правоохоронних органів є політичним замовленням. Проте в дійсності політичне замовлення, ми знаємо, що генпрокурор є також представником і діючої коаліції, тому казати про якісь переслідування…хоча можливо, тому що кожен нардеп у нас може мати власну думку, тому нам, на жаль, на сьогодні невідомо ці підстави, чи є переслідування, чи його немає. Це, по-перше, має бути розгляд комітету, потім комітет виносить своє попереднє рішення, і вже нардепи голосують в сесійній залі про те, чи надавати згоду на можливість притягнення, тобто зняття так званої депутатської недоторканності, чи в дійсності немає підстави, тому можуть відмовити в задоволенні даного клопотання.

Що це за стаття, за якою нардепа можуть притягти?

— Нардепа можуть притягнути за будь-якою статтею в разі, якщо будуть підстави вважати, що він скоїв злочин. Тобто в даному випадку народні обранці, в зв’язку з тим, що у нас є спеціальні норми щодо депутатської недоторканності, неможливості притягнути до кримінальної відповідальності нардепа, доки ВР не проголосує про зняття такої депутатської недоторканності, то, відповідно до чинного законодавства є процедура, яка узгоджена і повинна проходити всі етапи, зокрема, це розгляд на комітеті, потім виступ у ВР і голосування у ВР депутатами в повному обсязі за прийняття цього рішення. Коли воно буде проголосовано, і коли ця постанова буде підписана головою ВР, то вже після цього депутата може бути притягнуто до відповідальності, тобто щодо нього може бути обраний запобіжний захід, в тому числі, взяття під варту і провадження будь-яких слідчих дій, і в подальшому — передача обвинувального акту до суду з приводу можливості притягнення його до внесення вироку у справі.

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Їх підозрюють в тому, що вони протягували в парламент законопроекти. Яке за це покарання передбачено?

— Як такий лобізм – це не є кримінальний злочин в Україні, тобто ми маємо на увазі, чи можливо це було зловживання посадовим становищем, чи ні, але ми на сьогоднішній день не можемо це сказати, оскільки достеменно є таємниця слідства, по-перше, і тому ми можемо з вами робити виключно припущення на тих заявах, які були зроблені як правоохоронними органами, як і прокуратурою, так і зі сторони захисту даних нардепів, самих нардепів. Я думаю, що якщо підозра є, і нададуть матеріали до ВР з проводу того, щоб народні обранці проголосували за зняття депутатської недоторканності з цих депутатів, то звідти вже буде випливати, за які саме дії їх будуть в подальшому, можливо, притягати до відповідальності.

Наскільки БПП і "Народний фронт" можуть бути зацікавлені очистити свої ряди?

— Ми пам’ятаємо дуже добре навіть ці всі заходи до ВР працівників і співробітників міліції, які виводили потім нардепів, тобто певних політичних сил, які були спочатку в коаліції, потім вони перейшли в опозицію. Це скликання ВР вже мало певний досвід зняття депутатської недоторканності з певних своїх колег. За законом повинна пройти певна процедура. Ця процедура передбачає, що повинен бути розгляд на комітеті, комітет потім виносить своє рішення так само, як генпрокурор або хтось із генеральної прокуратури буде представляти, представлення у ВР, і вже після цього, як відомо, оскільки у нас слухання ВР є відкритими, то всі громадяни можуть почути, в чому саме підозрюються дані народні депутати ВР, а також результат голосування в сесійній залі.

Розенблат готовий взяти на поруки свого помічника, а чи може він це зробити, коли сам є фігурантом кримінальної справи?

— За когось може поручитись будь-яка особа, навіть та, яка підозрюється у вчиненні, оскільки у нас є презумпція невинуватості — поки не буде вироку, який набере законної сили, особа вважається невинною, отже, він як публічна особа має право взяти на поруки будь-яку особу, в разі, якщо при обранні запобіжного заходу виявиться достатньо підстав для того, щоб задовольнити його заяву.

Ранее политолог Сергей Белашко в эфире "ГС" заявил, что проблема Верховной Рады — не в отсутствии плана работы, а в кнопкодавстве и нежелании депутатов посещать пленарные заседания.