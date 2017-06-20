Розенблат заявил об угрозах в свой адрес

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислав Розенблат заявил об угрозах физической расправы в свой адрес, информирует телеканал "112 Украина".

"Я обратился к СБУ, чтобы предоставили защиту, СБУ не предоставила мне никакой защиты. Мой охранник просто прикрыл мне спину. Такой человек должен быть рядом", — сообщил Розенблат.

По его словам, подброшенные деньги — это месть людей за его деятельность.

"То, что действительно там происходило, мне тяжело комментировать, но то, что я потом прочитал в СМИ, что моя семья связана с незаконной добычей янтаря… я просто не хочу давать никаких комментариев, потому что для меня этот вопрос, вы не представляете, это месть. Это обычная месть людей, с которыми мы два с половиной года боремся за легальную добычу янтаря", — сказал Розенблат.

Он также заявил, что готов сотрудничать с НАБУ и надеется, что следствие все выяснит.

Накануне появилась информация, что сотрудники НАБУ задержали охранника Розенблата по подозрению в получении взятки. По данным СМИ, задержание произошло в киевском ресторане "Три вилки" по улице Владимирская, где НАБУ проводило спецоперацию. Охранника нардепа задержали на взятке в $200 000.