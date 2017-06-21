Лучшие люди страны гибнут за... янтарь

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

20 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении шести причастным к вымогательству и получение неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. Среди фигурантов: два охранника народного депутата Борислава Розенблата, помощник-консультант народного депутата Максима Полякова, три представителя межфракционного объединения Верховной Рады Украины "Депутатский контроль".

За более 300 тысяч долларов народные депутаты обещали компании "Фуджейра" из ОАЭ подготовить законопроекты и повлиять на должностных лиц Госгеокадастру, Гослесагентства, Госгеонедр Украины, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры для беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании по добыче янтаря в промышленных масштабах.

Янтарные схемы

Накануне ареста было еще одно значимое событие. Государственную службу геологии и недр Украины, которую связывают с "янтарной мафией", которая на протяжении последних нескольких лет раздавала спецразрешения на добычу янтаря украинским и иностранным компаниям, возглавил новый, "непростой", человек.

"Премьер-министр Гройсман и министр экологии Семерак выдвинули на руководящие должности в Госгеонедра своих людей — Николая Фощия и житомирского чиновника Олега Кирилюка. Последнему приписывают связь с народным депутатом от Житомирской области — Бориславом Розенблаттом, которого в свою очередь связывают с курированием "янтарной мафии". Олег Кирилюк — член бывшей пророссийской политической силы "Партия регионов", — сообщают СМИ Литвы.

Даже по коротким данным в иноСМИ, Розенблат имеет свой интерес с добычи солнечного камня и интерес к нему НАБУ не случаен.

Вот только ГПУ уже ставит палки в колеса смежникам. Как написала на свой странице в ФБ глава пресс-службу генпрокуратуры Лариса Сарган, они получили от САП представление на народных депутатов Довгого, Полякова и Розенблата, но в ВР не передали.

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"Юридическая служба ГПУ взяла документы на обработку на соответствие нормам закона "О Регламенте Верховной Рады Украины", а именно, каждое представление "должно быть мотивированным и достаточным, содержать конкретные факты и доказательства, подтверждающие факт совершения указанным в представлении лицом общественно опасного деяния, определенного Уголовным кодексом Украины". Поэтому подать представление в Верховную Раду на вышеуказанных нардепов уже завтра (21 июня), как настаивают отдельные народные депутаты, для рассмотрения их на регламентном комитете невозможно, поскольку Генеральная прокуратура должна действовать в рамках законодательства", — сообщила Сарган.

По ее словам, генпрокурор примет решение о поддержке представлений после поступления заключения юридической службы ГПУ. Во только, как сообщил бывший сотрудник прокуратуры Александр Кузьменко, в ГПУ нет никакой юрслужбы. Сарган уже удалила сообщение. Но в Раду представление так и не было направлено, хотя САП его подписала еще 19 июня.

Все возвращается

А в это время янтарные страсти продолжают закипать. СБУ решила подлить масло в огонь и заявила об успешной спецоперации в Житомирской области. Как сообщили, был задержан экс-депутат Олевского районного совета, который пытался подкупить начальника управления защиты экономики Национальной полиции области.

Планируя развернуть незаконную добычу янтаря на территории района, депутат решил заручиться поддержкой начальника управления защиты экономики Нацполиции в Житомирской области. Он предложил полковнику полиции 1 тыс. 600 долл. США за 4-ре дня беспрепятственной работы своих старателей и в залог их дальнейшего "плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества". Полковник от взятки отказался и сообщил об этом в СБУ. Оперативники задержали взяткодателя в служебном кабинете полицейского во время передачи части неправомерной выгоды.

Сегодня на Житомирщине, после грандиозной зачистки два года назад, когда по команде из Киева незаконный промысел янтаря в Олевском районе был прекращен за сутки, все вернулось на круги своя. Снова и моют и копают янтарь, но уже не в таких масштабах, как раньше. Скромнее, утверждает замглавы Олевского горсовета Александр Николайчук.

"Весь силовой блок — МВД, СБУ, прокуратура, все в "янтарной теме". Верхушка силового бока, бывшие правоохранители, нынешние, вместе с криминалитетом и нужными людьми на местах, все задействованы в добыче янтаря по сей день. И до тех пор, пока не будет легализована добыча и ликвидирован криминалитет, ничего хорошего не будет. В высших кабинетах власти сегодня делают, что хотят. Весной чудным образом три иностранные компании получили разрешение на добычу янтаря. Местные громады не имеют рычагов влияния, так как земли, на которых сейчас добывают камень, им не принадлежат. Они государственные. Полиция и прокуратура не подчиняются руководству районных и городских советов. И если есть желание на местах навести порядок, то нет возможности", — подчеркивает Александр Николайчук.

По словам замглавы Олевска, сегодня есть несколько групп влияния, в частности это коррумпированные лица из высших правоохранительных органов, это группа депутатов и деятелей, которые заинтересованы в сохранении коррупционных схем и потоков нелегальной добычи. А, следовательно, еще долго не будет порядка в местах добычи янтаря.