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    Взятка охранника Розенблата предназначалась двум нардепам - СМИ

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    В НАБУ подтвердили факт задержания охранника народного депутата Борислава Розенблата по подозрению в посредничестве при получении взятки в размере $200 000 в Киеве.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Взятка, на которой задержали охранника народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата, предназначалась самому нардепу, а также  еще одному парламентарию — Максиму Полякову (фракция "Народный фронт"), сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

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    В ведомстве подтвердили факт задержания охранника Розенблата по подозрению в посредничестве при получении взятки в размере $200 000 в Киеве.

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    "Деньги предназначались Розенблату, а также еще одному депутату Рады Максиму Полякову (фракция "Народный фронт")", — cсообщил источник.

    Накануне появилась информация, что сотрудники НАБУ задержали охранника Розенблата по подозрению в получении взятки. По данным СМИ, задержание произошло в киевском ресторане "Три вилки" по улице Владимирская, где НАБУ проводило спецоперацию. Охранника нардепа задержали на взятке в $200 000.

    По словам самого Розенблата, задержание его охранника — заранее спланированная провокация

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