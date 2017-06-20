Взятка охранника Розенблата предназначалась двум нардепам - СМИ

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Взятка, на которой задержали охранника народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата, предназначалась самому нардепу, а также еще одному парламентарию — Максиму Полякову (фракция "Народный фронт"), сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

В ведомстве подтвердили факт задержания охранника Розенблата по подозрению в посредничестве при получении взятки в размере $200 000 в Киеве.

Читайте также: Через тернии. Первая встреча Порошенко с Трампом

"Деньги предназначались Розенблату, а также еще одному депутату Рады Максиму Полякову (фракция "Народный фронт")", — cсообщил источник.

Накануне появилась информация, что сотрудники НАБУ задержали охранника Розенблата по подозрению в получении взятки. По данным СМИ, задержание произошло в киевском ресторане "Три вилки" по улице Владимирская, где НАБУ проводило спецоперацию. Охранника нардепа задержали на взятке в $200 000.

По словам самого Розенблата, задержание его охранника — заранее спланированная провокация.