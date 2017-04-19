Янтарные войны: все дело в том, кто кого крышует

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Генеральный прокурор Юрия Луценко во вторник, 18 апреля, сменил прокурора Ровенской области и заявил, что одной из приоритетных задач для прокуратуры остается борьба с "янтарной мафией". С чем связаны кадровые перестановки, история умалчивает. Хотя прокурор янтарного края Олег Соболь переведен в Черновцы бороться с лесной мафией и контрабандой лесоматериалов, а его место занял Богдан Подубинский.

Показательная спецоперация

Ровно год назад, 18 апреля 2016 Главной военной прокуратурой ГПУ было зарегистрировано уголовное производство по факту создания и деятельности на территории Ровенской области преступной группировки, которая "крышевала" старателей, прикрывая незаконную добычу. Летом того же года в регионе провели операцию по задержанию главных фигурантов, вреди которых оказались прокуроры, полицейские и сотрудники СБУ. Канал "Национальная полиция Украины" в Youtube Перекрытие трассы в Ровенской области копателями янтаря

"Янтарная" схема, по версии следствия, была такой: правоохранители изымали у копателей камень высокого качества, заменяли его на камни низкого качества, изъятое — продавали. Кроме этого, они постоянно собирали дань со старателей за право работать без проблем.

14 февраля 2017 в указанном уголовном производстве прокурором объявлено о завершении досудебного расследования и открыто материалы уголовного производства 6 подозреваемым и их защитникам для ознакомления. Всего же, как отметили в ГПУ, к уголовной ответственности привлечены 31 человек, из которых в отношении 25 лиц судами вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу. 12 бригадиров старателей признали свою вину, осуждены и дали показания на организаторов. А 13 рядовых копателей подписали соглашения со следствием. 10 марта 2017 такое же соглашение заключил Николай Рабешко, больше известный как вор в законе "Ушатый". По словам главы МВД Авакова, Рабешко занимался сбором и охраной добытого янтаря, решал вопросы с копателями и был чернорабочим этой схемы. Рабешко обвиняли в создании преступной организации (лишение свободы на срок от 5 до 12 лет), нарушениях правил охраны недр и даче взятки. Но этого оказалось недостаточно.

"К сожалению, я не могу сказать, что и операция окончательно покончила с "янтарной мафией". На данный момент, по нашим оперативным данным, этой мафии был нанесен удар, и операция по ее ликвидации продолжается", - отметил Юрий Луценко во время представления нового прокурора Ровенской области.

Янтарная лихорадка продолжается

В ГУНП Ровенской области уверяют, что с начала 2017 года они открыли 76 уголовных производств по ст. 240 УК Украины ("Нарушение правил охраны недр"), которое наказываются штрафом в размере до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет. 20 лицам сообщено о подозрении, а в суд направлено 11 уголовных производств. Но 30 дел закрыли из-за отсутствия состава преступления. В Сарнах работает оперативный штаб Нацполиции по противодействию незаконной добыче янтаря.

Сегодня к работе в составе оперштаба привлечено более двухсот работников Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии, в том числе и из других областей страны. И, как они уверяют, ими было изъято 60 мотопомп, 16 единиц транспорта, 774,5 кг янтаря.

Это не добавляет спокойствия в регионе. Его все равно добывают, пробираясь в леса и болота тропами в обход полиции. Периодически бунтуют местные старатели. То они не довольны тем, что полиция отбирает их снаряжение и задерживает их товарищей. То они требуют разрешений беспрепятственно добывать янтарь для местных жителей.

А в апреле в некоторых частях Ровенской области стали появляться блокпосты, на которых мужики в камуфляже собирали деньги за проезд к прииску. За право добывать янтарь старатели идут стенка на стенку, устраивают перестрелки и перекрывают дороги.

В то время, когда ВР не может узаконить добычу янтаря, областные советы создают коммунальные предприятия. А Госгеонедра якобы выдает разрешения на добычу янтаря частным фирмам, их получили три: "Райт Солюшн", "Амбер Холдинг", "Надра Галиции". Депутаты местных советов заявили, что они выданы незаконно, без их разрешения. Узнав об этом, восстали и нелегальные копатели в Олевске, они перекрыли трассу международного значения Киев — Ковель. Сейчас прокуратура Житомирской области через суд требует отменить спецразрешения на добычу янтаря на Житомирщине, выданные без согласования областного совета названным компаниям.

Добыча янтаря нужно легализовать как можно скорее, уверяет генпрокурор Юрия Луценко, заниматься легализацией янтарного бизнеса: "Укрбурштин" и "Янтарь Украины". Их обяжут рекультивировать раскуроченные 4000 га Полесья, а также заниматься реализацией добытого старателями камня. Государственные предприятия должны нанять охрану, должны упорядочить процесс добычи на платной основе. Также эти госпредприятия должны стать некими торговыми домами, которые имеют право

"Масштабы нелегальной деятельности на так называемом "Украинском Диком Западе " уменьшились втрое, однако до полного установления порядка еще далеко. Кабмин уже вынес постановление, согласно которому две компании будут оформлять сделки между старателями и иностранными или отечественными заказчиками", — отметил Юрий Луценко.

По сути, в борьбе за янтарь прольется еще немало крови. Местное население, которое и сейчас добывает янтарь варварским способом все равно будет требовать для себя привилегии в этом бизнесе, да и желающих присосаться к этому бизнесу меньше не станет.