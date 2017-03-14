ГУ Нацполиции

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Полиция изъяла в пунктах скупки в Ровенской области 500 кг янтаря стоимостью 2 млн гривен, сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители получили информацию о деятельности сети пунктов скупки незаконно добытого камня. Как выяснилось, помещение использовали не только как пункт приема янтаря, но и для хранения и обработки камня.

14 марта на основании постановления суда сотрудники Управления защиты экономики в Ровенской области следователи областной полиции и прокуратуры Ровенской области провели санкционированные обыски в Ровно и нескольких районах региона.

Правоохранители изъяли около 500 килограммов янтаря, а также оборудование для его обработки. По предварительным данным стоимость "солнечного камня" составляет почти два миллиона гривен.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению каналов сбыта обработанного янтаря, а также лиц, причастных к незаконной деятельности.

ГУ Нацполиции В Ровенской области полицией изъято 500 кг янтаря на 2 млн грн

Напомним, во вторник несколько сотен жителей Олевска Житомирской области пришли под стены местного совета с требованием легализовать добычу янтаря.