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    В Ровенской области полицией изъято 500 кг янтаря на 2 млн грн

    (обновлено: )11
    Правоохранители изъяли около 500 килограммов янтаря, а также оборудование для его обработки. По предварительным данным стоимость "солнечного камня" составляет почти два миллиона гривен.
    В Ровенской области полицией изъято 500 кг янтаря на 2 млн грн
    ГУ Нацполиции

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Полиция изъяла в пунктах скупки в Ровенской области 500 кг янтаря стоимостью 2 млн гривен, сообщает пресс-служба полиции области.

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    Правоохранители получили информацию о деятельности сети пунктов скупки незаконно добытого камня. Как выяснилось, помещение использовали не только как пункт приема янтаря, но и для хранения и обработки камня.

    14 марта на основании постановления суда сотрудники Управления защиты экономики в Ровенской области следователи областной полиции и прокуратуры Ровенской области провели санкционированные обыски в Ровно и нескольких районах региона.

    Правоохранители изъяли около 500 килограммов янтаря, а также оборудование для его обработки. По предварительным данным стоимость "солнечного камня" составляет почти два миллиона гривен.

    В настоящее время проводятся мероприятия по установлению каналов сбыта обработанного янтаря, а также лиц, причастных к незаконной деятельности.

    ГУ Нацполиции
    В Ровенской области полицией изъято 500 кг янтаря на 2 млн грн

    Напомним, во вторник несколько сотен жителей Олевска Житомирской области пришли под стены местного совета с требованием легализовать добычу янтаря.

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