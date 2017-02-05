Археологи рассчитывают найти Янтарную комнату в Польше

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Польские археологи рассчитывают обнаружить Янтарную комнату в подземных туннелях, которые, вероятно, находятся у замка города Пасленк, сообщает в субботу телеканал TVN24.

Во время археологических исследований, проводившихся с применением георадаров и томографов осенью 2016 года, рядом с замком была обнаружена "аномалия", которая может свидетельствовать о наличии под землей туннеля, соединявшего замок с расположенным рядом костелом святого Бартоломея. Летом текущего года на месте начнутся раскопки.

Согласно городским легендам, под замком Пасленка, построенном в XIV веке, расположена целая сеть коридоров и туннелей. Местные власти уже дали согласие на раскопки, рассчитывая, что обнаружение подземных ходов привлечет в небольшой городок туристов.

В пользу версии о том, что подземелья замка являются одним из мест, где стоит искать Янтарную комнату, говорят исторические свидетельства. В конце Второй мировой войны немцы эвакуировали в Пасленк часть музейных коллекций и документов из Калининграда. Большинство экспонатов были вывезены позже Красной армией, однако во время археологических работ в данном районе еще несколько десятилетий назад были найдены керамические изделия с логотипами музеев.

Кроме того, исследователи опираются на показания свидетелей, которые видели, как осенью 1944 года под покровом ночи на территорию замка въезжали грузовики с коробками, которые покидали территорию пустыми. Неподалеку от города было расположено имение Эриха Коха — гауляйтера Восточной Пруссии, который был приговорен властями Польской Народной республики к смертной казни. Приговор не был приведен в исполнение, по слухам, из-за того, что Кох сумел убедить власти страны в том, что знает, где спрятана Янтаря комната и иные сокровища. Кох умер в тюрьме в 1986 году, так и не раскрыв эту тайну.

Попытки найти Янтарную комнату не прекращаются с окончания Второй мировой войны. Существует полтора десятка версий о том, где она спрятана. Есть мнения, что сокровища могут находиться в Калининградской области (бывшей территории немецкой Восточной Пруссии), Германии, Польше, Чехии, и даже на дне Балтийского моря, но реальных подтверждений этому нет.

Янтарная комната создана немецкими мастерами в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I, позднее была подарена Петру I и стала главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград). Незадолго до штурма города-крепости Кенигсберг весной 1945 года при отступлении немцев комната бесследно исчезла. В 1967 году была создана государственная комиссия по розыску шедевра, которую упразднили в 1984 году после безрезультатных поисков.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в исторической области Верхний Египет древний египетский город и кладбище, созданные, по мнению специалистов, в 5316 году до нашей эры.