Сотни жителей Олевска митингуют за легализацию добычи янтаря

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КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Несколько сотен жителей Олевска Житомирской области пришли под стены местного совета с требованием легализовать добычу янтаря, сообщает депутат областного совета Александр Николайчук.

"Олевчане требуют легализации добычи янтаря под стенами городского совета. Руководство общины и депутаты вышли к людям. Собирают подписи", — написал он на своей странице в Facebook.

facebook.com/nikolaiychuk Митинг с требованиями легализации добычи янтаря в Олевске

Ранее в полиции сообщили, что в ночь на 16 января в результате массовой драки со стрельбой в центре Олевска один человек погиб и шестеро были ранены. Суд Житомира арестовал четырех ее участников, одного из них отправил под домашний арест. По предварительной информации полиции, конфликт мог возникнуть как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области. Однако по данным СМИ, конфликт связан с нелегальной добычей янтаря.

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В феврале генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что по указанному делу прошли обыски. Правоохранители выявляли не только причастных к перестрелке, но и скупщиков и замешанных в незаконной добыче и сбыта янтаря.