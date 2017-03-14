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    Общество

    Сотни жителей Олевска митингуют за легализацию добычи янтаря

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    Операция "Янтарь": задержания и обыски в Ровно (208)

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    Митинг проходит под зданием местного совета. Фотографии разместил депутат Житомирского областного совета Александр Николайчук. По его словам, к людям вышли депутаты, идет сбор подписей.
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    Митинг с требованиями легализации добычи янтаря в Олевске
    facebook.com/nikolaiychuk
    Митинг с требованиями легализации добычи янтаря в Олевске
    facebook.com/nikolaiychuk

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Несколько сотен жителей Олевска Житомирской области пришли под стены местного совета с требованием легализовать добычу янтаря, сообщает депутат областного совета Александр Николайчук.

    "Олевчане требуют легализации добычи янтаря под стенами городского совета. Руководство общины и депутаты вышли к людям. Собирают подписи", — написал он на своей странице в Facebook.

    facebook.com/nikolaiychuk
    Митинг с требованиями легализации добычи янтаря в Олевске

    Ранее в полиции сообщили, что в ночь на 16 января в результате массовой драки со стрельбой в центре Олевска один человек погиб и шестеро были ранены. Суд Житомира арестовал четырех ее участников, одного из них отправил под домашний арест. По предварительной информации полиции, конфликт мог возникнуть как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области. Однако по данным СМИ, конфликт связан с нелегальной добычей янтаря.

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    В феврале генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что по указанному делу прошли обыски. Правоохранители выявляли не только причастных к перестрелке, но и скупщиков и замешанных в незаконной добыче и сбыта янтаря.

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