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    Пограничники изъяли 33 кг янтаря на границе с Польшей

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    Очередной случай вывоза в Польшу почти 33 килограммов драгоценного камня не допустили в пункте пропуска "Шегини" пограничники Мостиского отряда.
    Видеоканал Государственная пограничная служба Украины на Youtube

    Очередной случай вывоза в Польшу почти 33 килограммов драгоценного камня не допустили в пункте пропуска "Шегини" пограничники Мостиского отряда. Янтарь из Украины микроавтобусом "Мерседес" вывозил житель Львовской области Мостиского района, который для пересечения границы избрал полосу движения "зеленый коридор".

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    Пограничники инициировали проведение совместного с таможенниками углубленного осмотра транспортного средства, в ходе которого в конструктивных полостях, расположенных под передними сиденьями пассажиров, было найдено 32,9 кг необработанного камня янтаря. Достать камни удалось после демонтажа передних пассажирских сидений и создания отверстия в металлической части кузова иномарки.

    Находку отправили на экспертную оценку. Автомобиль, как средство незаконного перемещения товаров, изъят.

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