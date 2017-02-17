Пограничники изъяли 33 кг янтаря на границе с Польшей

Очередной случай вывоза в Польшу почти 33 килограммов драгоценного камня не допустили в пункте пропуска "Шегини" пограничники Мостиского отряда. Янтарь из Украины микроавтобусом "Мерседес" вывозил житель Львовской области Мостиского района, который для пересечения границы избрал полосу движения "зеленый коридор".

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Пограничники инициировали проведение совместного с таможенниками углубленного осмотра транспортного средства, в ходе которого в конструктивных полостях, расположенных под передними сиденьями пассажиров, было найдено 32,9 кг необработанного камня янтаря. Достать камни удалось после демонтажа передних пассажирских сидений и создания отверстия в металлической части кузова иномарки.

Находку отправили на экспертную оценку. Автомобиль, как средство незаконного перемещения товаров, изъят.