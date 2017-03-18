В Ровенской области копатели янтаря перекрыли международную трассу

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Ровенской области в субботу, 18 марта, копатели янтаря перекрыли участок международной трассы Кив – Варшава, сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".

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"Трассу перекрыли возле н. п. Клесов. Люди требуют легализации добычи янтаря, а также требуют информации об одном из их товарищей. Несколько дней назад произошел инцидент между копателями янтаря и правоохранителями, в результате которого одного человека забрали в полицию, и сейчас люди не знают, что с ним. Блокируют трассу с 9 утра, тут собралась крупная очередь автомобилей. Водители реагируют по-разному, есть те, кто недовольны, но и согласные с требованиями людей", — сообщает корреспондент.

Сообщается, что акция заявлена как краткосрочная. На место ее проведения обещали прибыть чиновники Сарненской РГА, чтобы выслушать требования протестующих.

Напомним, в пятницу копатели янтаря из Олевска Житомирской области перекрыли трассу международного значения Киев-Ковель-Варшава, требуя разрешить им добычу янтаря.