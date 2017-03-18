наверх
18.03.201711:56
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Ровенской области копатели янтаря перекрыли международную трассу

    (обновлено: )28421
    Люди блокируют трассу с 9 утра, тут собралась крупная очередь автомобилей. По данным СМИ, акция заявлена как краткосрочная. На место ее проведения обещали прибыть чиновники Сарненской РГА.
    В Ровенской области копатели янтаря перекрыли международную трассу
    112 Украина

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Ровенской области в субботу, 18 марта, копатели янтаря перекрыли участок международной трассы Кив – Варшава, сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".

    Почти 33 кг янтаря изъяли пограничники. Видео
    Видеоканал Государственная пограничная служба Украины на Youtube
    Пограничники изъяли 33 кг янтаря на границе с Польшей

    Читайте также: Сдвиг по фазе. Эксперты подвели итоги недели

    "Трассу перекрыли возле н. п. Клесов. Люди требуют легализации добычи янтаря, а также требуют информации об одном из их товарищей. Несколько дней назад произошел инцидент между копателями янтаря и правоохранителями, в результате которого одного человека забрали в полицию, и сейчас люди не знают, что с ним. Блокируют трассу с 9 утра, тут собралась крупная очередь автомобилей. Водители реагируют по-разному, есть те, кто недовольны, но и согласные с требованиями людей", — сообщает корреспондент.

    Сообщается, что акция заявлена как краткосрочная. На место ее проведения обещали прибыть чиновники Сарненской РГА, чтобы выслушать требования протестующих. 

    Напомним, в пятницу копатели янтаря из Олевска Житомирской области перекрыли трассу международного значения Киев-Ковель-Варшава, требуя разрешить им добычу янтаря.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Надежда Савченко о Сергее Пашинском и Владимире Парасюке. Видео
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Илья Кива. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Протест "Нацкорпуса", созданного на базе "Азова", возле отделения "Сбербанка России" в Киеве
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ