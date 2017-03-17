Сдвиг по фазе. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Сегодняшняя актуальная политическая повестка дня размыта и актуализирована в одном простом месседже: функционирование действующей конфигурации власти вступило в финальную стадию, заявил политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"Прежней точки бифуркации был распад "коалиции пяти", формирование пост-майданной оппозиции (кроме бело-синей)", — сказал эксперт, добавив, что сейчас происходит смена нынешней конфигурации, при которой существует условная коалиция БПП и "Народного фронта".

Вероятно, нас ждет распад или переформатирование "Народного фронта", продолжил Павлив, послкольку клуб желающих отправить Гройсмана с поста премьера — очень велик. Политолог сообщил, что на Банковой пытаются сохранить коалицию и избежать внеочередных выборов, но при этом в мае Украину ждет глубочайший политический и парламентский кризис — "он неизбежен с учетом интересов ключевых игроков".

"При этом мы видим начавшийся и набирающий силу процесс консолидации в среде разного рода бело-синей оппозиции. Начал формироваться очевидный тренд кристаллизации бело-синей оппозиции вокруг "Оппозиционного блока", - отметил эксперт.

Кроме этого, по его словм, вся социология говорит о том, что галлопирующим темпом растет социальный пессимизм — "уже не на Юго-Востоке, там начинается социальная мобилизация, а в Центре и на Западе Украины".

Власть закручивает гайки, пока мир отворачивается

Сейчас в политическом поле Украины есть три доктрины, перечислил Павлив: ультраправая, майданная правоцентристская и начавшая консолидацию бело-синяя, не майданная оппозиция. При этом кристаллизируется ультраправое крыло, и оно — конкретная головная боль для всех политических сил.

"Все равно так или иначе маячит вопрос внеочередных выборов. И вопрос выживания — ключевой вопрос. В условиях сужения как кормовой экономической базы, так и электорального пространства власть все больше закручивает гайки", — сказал политолог.

При этом существует и внешнеполитическая повестка для страны, напомнил он, "которая, скорее всего, из-за избирательной кампании во Франции, в Германии, в РФ приведет к тому, что с мая-июня и по зиму 2018 года значительно снизится внимание наших внешнеполитических партнеров и оппонентов к режиму в Украине. И этим воспользуется Банковая, закручивая гайки".

"Потенция смены конфигурации власти велика. А любые изменения, даже те, которые покажутся на первый взгляд очень негативными, являются позитивными сигналами. Украина должна выбраться из этого болота", — заявил Павлив.

Большая угроза эскалации

Одной из главных тем недели стало решение СНБО об "официальной", государственной блокаде неподконтрольных территорий Донбасса. Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев назвал решение очень тревожным сигналом.

"Риск того, что возникнет эскалация, для того чтобы оправдаться, получить такое алиби перед Западом, что мы можем получить масштабную эскалацию на фронте — очень высок", — отметил эксперт.

При этом зарубежные дипломаты, сообщил Золотарев, дали понять, что фактически этим решением мы Донбасс выталкиваем из Украины.

"Можно только догадываться, какая сложная гамма чувств у Меркель, Олланда — людей, которые были причастны к минским соглашениям. Вряд ли они будут радикально высказываться, но иллюзий о договороспособности нынешней украинской власти больше не будет", — заявил политолог.

Директор Украинского института менеджмента и политики Руслан Бортник сообщил, что из-за границы поступило много негативных отзывов на "госблокаду" — и со стороны США, и со стороны Европейского Союза, но он призвал не переоценивать эти отзывы.

"Ситуация в целом показывает, что минские соглашения — умерли, они являются сегодня уже не рабочим механизмом, они обеспечивают только условное перемирие. Сам факт функционирования нормандского формата и минские встречи обеспечивают перемирие. Все остальное — в нерабочем состоянии и не может быть выполнено", — сказал политолог.

При этом, уверен он, есть огромная угроза, что нас ожидает военная эскалация.

"Пока торговали, везли металл, не были заинтересованы в масштабной эскалации, а теперь у политиков остался только военный инструмент", — сообщил эксперт, добавив, что если не будет серьезных политических договоренностей, то до конца года "мы увидим серьезную военную эскалацию".

Шизофрения на высшем уровне

В целом же в вопросе блокады власть сама загнала себя в ситуацию цунгцванга, считает Андрей Золотарев: "три года рассказывать, что у нас война, отправлять чьих-то отцов, сыновей погибать на фронт, а другой рукой делать миллиардный гешефт с теми, кого числят врагами и террористами…". Такая шизофреничность ситуации программировала ситуацию с блокадой, сказал эксперт.

"Что дальше делать с Донбассом — никто ответа не этот вопрос, цельной стратегии, чтобы слово дружило с делом, предложить не может. Мы хотим отгородиться стеной? Хотим получить территорию, а живущих там граждан — "Чемодан, вокзал, Россия", как предлагают некие ультрапатриотичные политики? Или реинтегрировать Донбасс? Решение СНБО не дает ответа на этот вопрос. Совершенно очевидно, что оно рвет экономическую связность территории, ведет к тому, что политические режимы в ЛНР и ДНР будут легитимизировать раньше", — отметил политолог.

При этом Украина еще пострадает экономически, поскольку лишиться донбасского антрацита, сырья металлургической продукции, а предприятия Рината Ахметова давали 20% валютной выручки страны — их потеря рискует обернуться ростом курса доллара, сообщил Золотарев. А оплачивать эти "игры патриотов" будут граждане Украины.

"Стратегически решение о блокаде ничего не меняет. Проблемы закольцовываются, и узел этих проблем завязывается все туже для Украины. Новая реальность несет весьма печальные политические и экономические последствия для Украины", — сказал эксперт.

"Президент слаб"

Руслан Бортник отметил, что "официальная" блокада Донбасса была неизбежным решением для президента.

"Сегодня для власти главная задача — не допустить возникновения третьего Майдана, и борьба за умы и поддержку правых и радикально настроенных граждан. Любое другое решение — разгон блокады, конфликт с блокираторами, или игнорирование ситуации, оно приводило к тому, что власть двигалась бы к третьему Майдану. Или двигалась к потере управляемости, потери международного имиджа", — сообщил политолог.

Получается, что решение о блокаде было логичным и единственно возможным, но это Пиррова победа — "она ситуативная, чуть-чуть исправляет положение власти в праворадикальном сознание, дает видимость правового поля того, что происходит на Востоке".

"Эта победа вызывает огромные вопросы в отношении Минских соглашений. И очень сложно будет объяснить, почему Украина нарушает минские соглашения", - сказал Бортник.

По его мнению, решение СНБО показало, что президент слаб.

"Самостоятельно он ни разогнать блокаду, не договориться не смог. Он вынужден был согласиться на требования правых радикалов. Президент слаб, он не может достигнуть реализации украинского законодательства на территории Украины. И второй месседж — еще один месседж для бизнеса, в том числе международного: что договоренности с украинской властью в части бизнеса не стоят бумажки, на которой написаны", — заявил эксперт.

"Блокада — приговор для страны"

С экономической точки зрения власть блокадой стреляет себе в живот, уверен Михаил Павлив.

"Если они продлят еще пару месяцев, можно провести аналогию с приставленным к виску пистолетом. Блокада — это страшная вещь. Только по данным, которые предоставил «Укрметаллургпром», от блокады прогнозируемое сокращение валютной выручки может составить до 3,5 миллиардов долларов США. Это осязаемый удар по курсу гривны. От блокады — перспектива снижения финрезультатов украинских промышленных предприятий, только крупных, — более 30 миллиардов гривен. Перспектива потери 10% ВВП. И (пострадают) около 130 тысяч работников только крупных предприятий, которые будут либо закрываться, либо уменьшать планы", — сообщил политолог, добавив, что Украину ждет сокращение внутреннего рынка, покупательской способности.

Несмотря на то, что блокада — приговор для страны, власть не знает, как выйти из этой проблемы, рассказал эксперт: блокаду нужно снимать, но власть не может ее снять, "потому что начнется расползание хаоса".

Заплатят простые украинцы?

Обсудили эксперты и ситуацию вокруг "российских" банков в Украине — в частности, атаки на "Сбербанк" и дальнейшие санкции.

"Сбербанк" — это банк, зарегистрированный НБУ, он является украинским банком, в котором лежат деньги украинских граждан, который обслуживает счета украинских предприятий, который платит налоги в бюджет Украины. Что дальше? Для банковской системы — крайне негативный сценарий. (Это показатель того), как в Украине обстоят дела с правопорядком, правосудием, законностью и уважением к частной собственности. Икаться нам будет очень долго и болезненно — эта игра вокруг Сбербанка. Да, картинка получилась красивая, "Национальный корпус" может быть доволен, но все это будет оплачиваться из кармана украинцев», — заявил Андрей Золотарев.

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В целом же вытеснение российских банков, наряду с блокадой Донбасса, грозит обвалить не только курс гривны, но и ударить по банковской системе, продолжил он, а у западных стран "будет отношение к Украине, как к сомализирующейся стране".

"Пилим сук, на котором сидим"

Решения, которые приняты в отношении "российских" банков, реально на их работу не повлияют, считает Руслан Бортник, а "повлияет та информационная кампания, которая провоцирует панику среди вкладчиков и паника способствует оттоку капитала".

"Но на сегодня российские банки — это как минимум 10% банковской системы Украины. 40 миллиардов депозитов и 150 миллиардов активов. Если российские банки уйдут с украинского рынка, будет нанесен достаточно серьезный урон украинской банковской системе. Мы можем столкнуться с девальвацией, инфляцией и банковской паникой. Поэтому, я думаю, НБУ будет до последнего будет пытаться этого избежать", — отметил политолог, добавив, что радикалы свое давление, скорее всего, продолжат.

Также, по словам Бортника, Россия только за 3 года докапитализировала свои дочки на 4 млрд долларов.

"Борьба с ними продолжится. Мы пилим сук, на котором сидим. Любая победа в этой борьбе будет еще большим поражением в этой ситуации", — сообщил эксперт.

Перетряхнуть болото

А говоря о политической ситуации в целом, Бортник отметил, что уже для всех украинцев очевидно, что нынешняя система глубоко коррумпирована и шизофренична по своему принципу.

"Действительно, стране нужны срочные парламентские выборы, чтобы хоть как-то перетряхнуть это болото, которое просто доводит страну до шизофренического положения", — заявил эксперт.