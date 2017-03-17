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    Копатели янтаря перекрыли международную трассу на Варшаву

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    Операция "Янтарь": задержания и обыски в Ровно (209)

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    Жители Олевского района собрались в центре города для того, чтобы выразить свое недовольство из-за запрета добычи янтаря, позднее митингующие перекрыли трассу международного значения Киев-Ковель.
    Международную трассу Киев-Варшава перекрыли копатели янтаря
    olevsk.com.ua

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Копатели янтаря из Олевска Житомирской области в пятницу перекрыли трассу международного значения Киев-Ковель-Варшава, требуя разрешить им добычу янтаря, сообщает местное издание "Олевский информационный портал".

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    "Сегодня, 17 марта, около 100 жителей Олевского района вновь собрались в центре города для того, чтобы выразить свое недовольство из-за запрета добычи янтаря… Позже митингующие поехали к автодороге международного значения Киев-Ковель и перекрыли ее, непрерывно двигаясь по пешеходным переходам", — говорится в сообщении.

    По данным местного издания, на месте работает полиция.

    Незаконная добыча янтаря местными жителями давно процветает в Ровенской, Житомирской областях и других центрально-западных регионах. На проблему ранее обратил внимание глава государства Петр Порошенко, который требовал от правоохранителей наладить эффективную работу по прекращению контрабанды янтаря.

    Эксперты-экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря в Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования.

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