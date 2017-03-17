Копатели янтаря перекрыли международную трассу на Варшаву

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Копатели янтаря из Олевска Житомирской области в пятницу перекрыли трассу международного значения Киев-Ковель-Варшава, требуя разрешить им добычу янтаря, сообщает местное издание "Олевский информационный портал".

"Сегодня, 17 марта, около 100 жителей Олевского района вновь собрались в центре города для того, чтобы выразить свое недовольство из-за запрета добычи янтаря… Позже митингующие поехали к автодороге международного значения Киев-Ковель и перекрыли ее, непрерывно двигаясь по пешеходным переходам", — говорится в сообщении.

По данным местного издания, на месте работает полиция.

Незаконная добыча янтаря местными жителями давно процветает в Ровенской, Житомирской областях и других центрально-западных регионах. На проблему ранее обратил внимание глава государства Петр Порошенко, который требовал от правоохранителей наладить эффективную работу по прекращению контрабанды янтаря.

Эксперты-экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря в Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования.