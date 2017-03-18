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    Происшествия

    В Ровенской области между протестующими и полицией произошли стычки

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    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс (211)

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    Согласно информации, на месте происшествия наблюдается внушительная очередь из автомобилей. Там находятся около 10 автомобилей с полицией и автобус со спецназом.
    В Ровенской области копатели янтаря перекрыли международную трассу
    Национальная полиция

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Ситуация на участке международной трассы Киев — Варшава в Сарненском районе Ровенской области остается напряженной, движение заблокировано. Об этом с места события передает корреспондент "112 Украина".

    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани
    Facebook Оксаны Корсак
    Километровые заторы. Перекрытие трассы Киев - Одесса

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    Между протестующими и полицейскими произошли словесные перепалки, конфликт исчерпан.

    "Несколько минут назад возник небольшой конфликт между правоохранителями и представителями людей, принимающих участие в акции. Все ограничилось пятиминутной словесной перепалкой, сейчас конфликт исчерпан", — сообщил корреспондент, добавив, что участие в акции принимают около сотни человек.

    С ним уже пообщались представители районной власти, однако, когда движение будет разблокировано, пока неизвестно. Наблюдается внушительная очередь из автомобилей. На месте находятся около 10 автомобилей с полицией и автобус со спецназом.

    Ранее сообщалось, что в Ровенской области в субботу, 18 марта, копатели янтаря перекрыли участок международной трассы Киев – Варшава.

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