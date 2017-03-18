Перекрытие трассы в Ровенской области копателями янтаря

"Трассу перекрыли возле н. п. Клесов. Люди требуют легализации добычи янтаря, а также требуют информации об одном из их товарищей. Несколько дней назад произошел инцидент между копателями янтаря и правоохранителями, в результате которого одного человека забрали в полицию, и сейчас люди не знают, что с ним. Блокируют трассу с 9 утра, тут собралась крупная очередь автомобилей. Водители реагируют по-разному, есть те, кто недовольны, но и согласные с требованиями людей", — сообщает корреспондент.

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Сообщается, что акция заявлена как краткосрочная. Между протестующими и полицейскими произошли словесные перепалки, конфликт исчерпан.