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    Перекрытие трассы в Ровенской области копателями янтаря

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    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс (212)

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    В Ровенской области в субботу, 18 марта, копатели янтаря перекрыли участок международной трассы Кив – Варшава. Люди требуют легализации добычи янтаря, а также требуют информации об одном из их товарищей.
    Канал "Национальная полиция Украины" в Youtube

    "Трассу перекрыли возле н. п. Клесов. Люди требуют легализации добычи янтаря, а также требуют информации об одном из их товарищей. Несколько дней назад произошел инцидент между копателями янтаря и правоохранителями, в результате которого одного человека забрали в полицию, и сейчас люди не знают, что с ним. Блокируют трассу с 9 утра, тут собралась крупная очередь автомобилей. Водители реагируют по-разному, есть те, кто недовольны, но и согласные с требованиями людей", — сообщает корреспондент.

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    Сообщается, что акция заявлена как краткосрочная. Между протестующими и полицейскими произошли словесные перепалки, конфликт исчерпан.

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