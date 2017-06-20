Что не поделили? Разоблачение охранника нардепа БПП Розенблата

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

НАБУ взялось за Розенблата

В понедельник вечером, 19 июня, в одном из ресторанов Киева на улице Владимирской сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата Борислава Розенблата по подозрению в получении взятки.

Сообщается, что при нем было 200 тысяч долларов.

Читайте также: Под Ровно произошли стычки полиции и копателей янтаря со стрельбой

Сейчас детективы НАБУ проводят обыски у помощников Розенблата.

Охранник нардепа под стражей. Однако Розенблат утверждает, что не знает, где тот находится. "Он остается под стражей. Я не знаю, где он находится. Но я уже нанял адвокатов, будут все делать, чтобы с ним встретиться. Я верю в то, что никаких взяток и денег он не получал", — сказал Розенблат.

Реакция Розенблата

Сам Борислав Розенблат заявил, что задержание его охранника на взятке — давно спланированная провокация.

Нардеп подтвердил, что сотрудники НАБУ задержали его охранника прямо у него на глазах. "Это все было на моих глазах, я присутствовал. Что-то происходило, я не знаю, за моей спиной, какое именно действие было. Сделали шоу-программу", - отметил Розенблат.

По его словам, охранника подставили — "всучили какую-то сумку и сказали, что это передается мне".

"Хочу сам понять, что происходит. Все происходило за моей спиной. Обвиняют в том, что мой охранник получил 200 000 долларов. Ему всучили какую-то сумку и сказали, что это передается мне. Затем было НАБУ. Моя позиция такова — это провокация, причем планировалось она давно. Сначала хотели обвинить в том, что я не плачу налоги, но не нашли доказательств, теперь вот это. Будем ждать, когда разберутся, и действовать в рамках законодательства. Всем злопыхателям хочу сообщить, что за депутатский мандат не держусь и верю в то, что справедливость восторжествует", — сказал Розенблат в комментарии изданию "Житомир.Info".

Он также добавил, что НАБУ его не допрашивало.

Вспомнил и об угрозах

Позже Розенблат вообще заявил об угрозах физической расправы в свой адрес.

По его словам, во время инцидента он "просит сидел в кафе" и разговаривал с женщиной, которая постоянно обращается к депутату с различными предложениями по добыче янтаря. И в этот момент к ним подошли детективы НАБУ.

"Я обратился к СБУ, чтобы предоставили защиту, СБУ не предоставила мне никакой защиты. Мой охранник просто прикрыл мне спину. Такой человек должен быть рядом", — сообщил Розенблат.

Смотрите также: Коррупции — бой! Спецоперация по задержанию таможенника на взятке

При этом в комментарии "Вестям" Розенблат подчеркнул, что хорошо знает своего охранника, который прошел АТО.

"Это кристально честный человек, он патриот, прошел АТО. Не могу представить, что произошло. Могу предположить, что это провокация со стороны силовых органов. Я давно выступаю за легализацию янтаря и поэтому у меня то дополнительные налоговые проверки, то какую-то землю у меня находят. Теперь организовали провокацию с моей охраной", — отметил нардеп.

По его мнению, происходящее является местью за его деятельность по легализации добычи янтаря.

"То, что действительно там происходило, мне тяжело комментировать, но то, что я потом прочитал в СМИ, что моя семья связана с незаконной добычей янтаря… я просто не хочу давать никаких комментариев, потому что для меня этот вопрос, вы не представляете, это месть. Это обычная месть людей, с которыми мы два с половиной года боремся за легальную добычу янтаря", — сказал Розенблат.

Читайте также: Янтарные войны: все дело в том, кто кого крышует

Кому была взятка?

По информации Zhitomir-OnLine, взятка назначалась за содействие в выделении земельного участка с янтарем для самого нардепа. Но поскольку депутата правоохранители не имеют права задерживать, был арестован охранник, который находился на месте происшествия. На депутата только составили протокол и отпустили.

В то же время "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАБУ писали, что взятка предназначалась еще одному парламентарию — Максиму Полякову (фракция "Народный фронт").

Народный депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко со ссылкой на данные следствия сообщил, что за 200 тыс. долл. "депутат должен помочь предпринимателю решить вопрос с получением лицензии на добычу янтаря, а также продвижение изменений в законодательство".

По его словам, НАБУ давно вело Розенблата, а подобный "контакт" с предпринимателем был не первым.

При этом Максим Поляков также все отрицает и считает, что это "месть" главы НАБУ Артема Сытника. "Это политический заказ, связанный с моей разоблачительной деятельностью в отношении информации о деятельности Саакашвили, Углавы и Сакварелидзе", — заявил он.

Кроме того, Поляков заявил о нападении на жену и запугивании его помощников. "Вчера было нападение на мою жену, неизвестные мне лица похитили у нее телефон. Я подозреваю, что это были из НАБУ", — рассказал депутат.

Что известно о Розенблате

В начале нулевых годов Розенблат был членом партии СДПУ(о) Виктора Медведчука, а в 2010 году безуспешно пытался попасть в Житомирский облсовет уже по списку Партии регионов.

После Майдана Розенблат стал доверенным лицом Петра Порошенко на президентских выборах 2014 года, а осенью — нардепом от БПП, пишет "112 Украина".

Бизнес семьи Розенблатов – это финансово-промышленная группа, центральным звеном которой является акционерное общество "Фаворит". Это и продукты питания, и строительный бизнес, и продажа стройматериалов, и транспортные перевозки, и аграрный бизнес.

Читайте также: Переговоры в Вашингтоне: Порошенко поднимет тему Крыма — Кирюхин

Ряд промышленных предприятий Розенблата со временем обанкротились, а Галиевский маслозавод оказался в долгах. Несколько лет назад житомирские налоговики возбудили даже несколько уголовных производств по факту уклонения от уплаты налогов служащими Галиевского маслозавода. Однако после Майдана дела были приостановлены.

Впрочем, как пишет 112.Украина, аграрный бизнес у семьи до сих пор работает, и он является звеном бизнеса янтарного. "Компании, связанные с семьей Розенблатов, оформляют в аренду земельные участки в Олевском районе Житомирской области якобы для развития там сельского хозяйства. Однако известно, что почвы в Олевском районе совершенно непригодны для выращивания с/х культур. Также известно, что Олевский район – центр янтарных залежей в Житомирской области", - сообщает издание.

По материалам из открытых источников интернет