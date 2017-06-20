НАБУ просит лишить Розенблата и еще одного нардепа неприкосновенности

УНИАН

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины просит генпрокурора Юрия Луценко направить в Верховную Раду представления на лишение депутатской неприкосновенности народных депутатов Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко") и Максима Полякова ("Народный фронт"). Об этом на брифинге сообщил глава НАБУ Артем Сытник, передает Liga.net.

"Проговорили с антикоррупционным прокурором представления на снятие иммунитета с народных депутатов Розенблата и Полякова. Сейчас (они) направлены генпрокурору, и, надеюсь, что генпрокурор оперативно отреагирует на эти письма и, соответственно, направит представления в парламент, потому что у нас не так много времени", — сказал он.

Сытник выразил надежду, что вопрос снятия неприкосновенности будет рассмотрен до завершения текущей сессии Верховной Рады. По его словам, собранной детективами доказательной базы "более чем достаточно" для принятия решения о лишении Розенблата и Полякова депутатского иммунитета.

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Накануне появилась информация, что сотрудники НАБУ задержали охранника Розенблата по подозрению в получении взятки. По данным СМИ, задержание произошло в киевском ресторане "Три вилки" по улице Владимирская, где НАБУ проводило спецоперацию. Охранника нардепа задержали на взятке в $200 000.

По словам самого Розенблата, задержание его охранника — заранее спланированная провокация.