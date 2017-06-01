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    Политика

    Луценко сообщил, когда рассмотрят снятие неприкосновенности с Дейдея и Лозового

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    По словам Луценко, Рада рассмотрит снятие депутатской неприкосновенности с депутатов после религиозных праздников: "Будет рассмотрено и принято законное решение. Думаю, что материалы будут направлены в парламент".
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Верховная Рада рассмотрит снятие депутатской неприкосновенности с нардепов Евгения Дейдея и Андрея Лозового после 5 июня, информирует "24 каналу".

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    "Думаю, что после религиозных праздников (Троицы) будет рассмотрено и принято законное решение. Думаю, что материалы будут направлены в парламент", — сказал Луценко.

    Речь идет о следующей неделе — 5-9 июня.

    Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины снова подготовила и направила в Генпрокуратуру представление на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады Андрея Лозового и Евгения Дейдея.

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура подготовила ходатайство в парламент о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Геннадия Бобова (внефракционный), Лозового (фракция "Радикальная партия") и Дейдея (фракция "Народный фронт") по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении. Позднее Луценко вернул в антикоррупционную прокуратуру представления в отношении Лозового и Дейдея из-за ошибок в материалах.

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