Авторитетное мнение: "партия войны" откровенно "кошмарит" Порошенко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Что сейчас происходит в стране? Можно выделить три ключевых процесса: борьба за власть, борьба за деньги и дальнейшая виртуализация информационного пространства, публичного дискурса. При этом власть чувствует, что все более ослабевает контроль со стороны общества и готова пойти на любые меры ради получения очередного транша от МВФ. Об этом говорили политологи на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Борьба с конкурентами

Борьба за власть идет в двух плоскостях: борьба с оппонентами-конкурентами и борьба внутри самой власти, отметил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, борьба с оппонентами в последнее время обострилась. Политолог напомнил о ситуации вокруг лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которую снова готовы привлечь за "кабальные" газовые контракты, об обысках в региональных организациях партии, о возбуждении уголовного дела против всей партии "Батькивщина" — "якобы по факту некорректного использования денег", о ситуации вокруг Надежды Савченко…

Что до Тимошенко, то власть, по мнению политолога, может попытаться исключить ее участие в выборах (а она, по результатам опросов, реальный конкурент для действующего президента Порошенко). Кроме того, наблюдается попытка разгромить оргструктуры "Батькивщины" и лишить партию источников административной и финансовой поддержки, отметил Бортник.

Обострились противоречия между властью и группой "Приват" (поданы иски относительно незаконной приватизации"). По всей видимости, готовят наступление на "Оппозиционный блок" (или на наиболее активных его представителей). Об этом можно судить по ситуации с задержанными в Днепре людьми по событиям 9 мая.

По словам Бортника, были заявления о том, что из задержанных будто бы "выбивают показания на Вилкула, якобы готовится представление о лишении депутатской неприкосновенности с этого депутата…".

Ранее сообщалось, что следователи областной прокуратуры Днепропетровской области провели допрос в качестве свидетеля депутата Верховной Рады, одного из лидеров "Оппозиционного блока" Александра Вилкула по делу о массовых беспорядках в Днепре (бывший Днепропетровск — Ред.) 9 мая. Затем последовал повторный вызов.

Бортник отметил, что таким образом власть давит на "Оппозиционный блок", параллельно происходит "додавливание" и либерального крыла: "куда делись все еврооптимисты?".

Внутренняя борьба

Обострилась и внутрення борьба во власти. По словам эксперта, все видят серьезный внутренний конфликт между премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром инфраструктуры Владимиром Омельяном, видят "ситуацию с мэром Киева Виталием Кличко: в отношении всех замов возбуждены уголовные дела, НАБУ начало расследование в отношении Кличко за якобы сокрытие незаконных доходов и всего остального…".

Бортник отметил, что "очевиден кризис в отношениях между Блоком Петра Порошенко "Солидарность" и группой "Удар", и он прослеживается во многих голосованиях".

Взрыв у американского посольства в Киеве Бортник также отнес к сфере внутриполитической борьбы. По его мнению, это "игра" украинской "партии войны".

Обострившаяся ситуация в Донбассе (а там были ожесточенные бои у Желобка в Луганской области, которые мало освещались украинскими СМИ) тое объясняется внутриполитическими коллизиями в Киеве.

"Мне кажется, что наша "партия войны", "партия ястребов" пытается продемонстрировать, что достижение каких-либо договоренностей без них будет невозможно", — сказал Бортник, добавив, что имевшие место в последнее время инциденты с участием правых радикалов показывают, что "партия войны" играет свою игру и — "ведет ее против Порошенко".

"Своим оппонентом она ("партия войны" — Ред.) не видит оппозицию, а видит, прежде всего, Порошенко", — подчеркнул политолог.

Главная интрига осени

Принимавший участие в пресс-конференции политэксперт Михаил Павлив рассказал, что, с одной стороны, имеет место определенное давление на Порошенко со стороны "Народного фронта" — речь идет об "активно сливаемой в СМИ" информации о проекте конституционной реформы с "урезанием" полномочий президента.

Эксперт отметил, что такая реформа вполне может стать "главной интригой на осень".

С другой стороны, существует альтернативный план "мирного" решения внутриэлитных противоречий путем слияния конкурирующих политсил в единую партию — "…по слухам, его инициируют господин Луценко и господин Ложкин".

Однако, по словам эксперта, такой план не устраивает политиков от "Народного фронта" (Яценюка, Парубия, Турчинова, Авакова), опасающихся, что тогда они будут все-таки в подчиненном положении у президента (свой рейтинг "Народный фронт" уже давно потерял).

"Сейчас они как бы… пусть и не на равных, не первые, но и не очень вторые. Потому что цена их как одного из столпов несуществующей, виртуальной коалиции… а конкретно — во всей конструкции власти — крайне велика", — сказал Павлив.

В то же время, отметил эксперт, вполне вероятен тактический союз "Оппозиционного блока" и "Батькивщины".

Борьба за деньги

Бортник добавил, что на фоне этих событий "как всегда, делили деньги".

"Депутат Бобов… Генпрокурор отозвал свое представление о лишении его депутатской неприкосновенности, у Насирова решили не отнимать честно заработанные 100 миллионов залога, СБУ "кошмарила" нефтекомпании, 15 компаний на этой неделе, "кошмарила" еще IT-компании… А "вишенкой на торте" я могу назвать выигранный корпорацией "Богдан" тендер на поставку троллейбусов в Киев на 500 миллионов гривен…", — сказал Бортник.

О "денежном вопросе" упомянул и Михаил Павлив. Он выразил уверенность в том, что "будут проголосованы и пенсионная, и медицинская реформы", поскольку есть соответствующие "жесткие требования МВФ".

"А без денег МВФ восемнадцатый-девятнадцатый годы действующая власть просто не проползет, потому что не получит ресурсной подпитки", — сказал политолог, отметив, что впереди — выплаты по внешним долгам, так что "у них просто выхода нет, им надо "протащить" эти реформы", несмотря на всю их губительность.

Когда запретят слово "Россия"?

Что до "виртуализации" публичного дискурса, то процесс продолжается. По словам Бортника, вместо того, чтобы "все усилия умных голов сконцентрировать на пенсионной реформе, на медицинской и аграрной реформах, мы сегодня говорим о НАТО, о языке, о ленточках".

"И у нас еще есть визы (с РФ — Ред.), прерывание железнодорожного сообщения (с РФ — Ред.)… Еще есть куда играть. Потом можно будет запрещать слово "Россия", есть подобные инициативы", — констатировал Бортник.

Политолог отметил, что "виртуализация" информационного пространства опасна по той причине, что "общество все меньше и меньше принимает участие в политических процессах". Следствием будет снижение явки на выборах, а в условиях Украины, по словам Бортника, "это приводит к колоссальному кризису легитимности всей системы управления и всего политикума, включая и власть, и оппозицию".

"Когда в ситуации кризиса голосовать будут 40%, когда в публичных решениях принимают участие 1%, 2%, 3-5% населения… Это означает, что государство, общество и политикум страшно больны, они находятся в коматозном состоянии", — подчеркнул Бортник. Он добавил: "Именно из этого прорастает сепаратизм, именно из этого прорастает терроризм, в этом коренятся наша коррупция, наше негативное государственное управление — потому что власть чувствует, что контроль со стороны общества все больше и больше ослабевает".

По мнению Бортника, грядет "колоссальный кризис, который достигнет пика в 2019 году — и тогда события Майдана покажутся "цветочками"…