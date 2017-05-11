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    Прокуратура проводит допрос Вилкула

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    (обновлено: )41805
    Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что допрос народного депутата Александра Вилкула проводится в качестве свидетеля.
    Александр Вилкул
    Из личного архива Александра Вилкула

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Следователи областной прокуратуры Днепропетровской области проводят допрос в качестве свидетеля народного депутата Александра Вилкула по делу о массовых беспорядках в Днепре 9 мая.

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    Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

    "Следователи облпрокуратуры Днепропетровщины сейчас допрашивают народного депутата от "Оппоблока" Александра Вилкула в статусе свидетеля. Также один из задержанных уже пошел на сотрудничество со следствием и дал важные для следствия показания на организатора одной из групп, совершивших массовые беспорядки", — сказано в сообщении.

    Сарган добавила, что по данному делу уже допрошен в качестве свидетеля представитель Социалистической партии Иван Ступак.

    Также проводятся следственные действия с семью задержанными по этому делу.

    Ранее председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители завели 19 уголовных дел в восьми регионах страны по событиям 9 мая.

    В Днепре 9 мая произошла массовая потасовка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек. Среди травмированных участники АТО, а среди тех, кто их бил, как сообщается, были так называемые "титушки. Также, как сообщают в МВД, полицейские могли действовать с нарушением закона, незаконно применив спецсредства.

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    Напомним, накануне главой Днепропетровской полиции после увольнения предыдущего руководства из-за событий в Днепре во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне был назначен Виталий Глуховеря.

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