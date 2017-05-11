По событиям 9 мая заведено 19 уголовных дел

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Правоохранители завели 19 уголовных дел в восьми регионах страны по событиям 9 мая, сообщил в четверг председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"В целом во время проведения мероприятий в органы полиции доставлены 89 человек. Больше всего в Киеве — 31, Днепре — 27 и Одесской области — 21", — цитирует Князева пресс-служба полиции.

По его словам, в результате конфликтных ситуаций, имевших место в разных регионах страны, телесные повреждения получили 8 правоохранителей. Также в полицию обратились 32 человека с сообщениями о полученных телесных повреждениях.

"В результате проведенных мероприятий открыто 19 уголовных производств в восьми регионах. Изготовление и распространение коммунистической нацистской символики — 9 производств, хулиганство — 4 производства, телесные повреждения средней тяжести — 2. Но эти цифры не окончательные", — сказал председатель Нацполиции.

В Днепре 9 мая произошла массовая потасовка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек. Среди травмированных участники АТО, а среди тех, кто их бил, как сообщается, были так называемые "титушки. Также, как сообщают в МВД, полицейские могли действовать с нарушением закона, незаконно применив спецсредства.

Напомним, накануне главой Днепропетровской полиции после увольнения предыдущего руководства из-за событий в Днепре во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне был назначен Виталий Глуховеря.