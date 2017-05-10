После 9 мая. Погребинский о европейских стандартах объективности

РИА Новости Украина

Мировые СМИ широко осветили прошедший в Украине 9 мая День Победы. Об одном характерном случае написал на своей странице в Facebook политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"ЕВРОНЬЮС (Euronews — Ред.) как образец объективности?

Сегодня в сюжете из Киева о шествии "Бессмертного полка" — видео тысяч участников и интервью, нет не у участника, а (только) у протестующего представителя "радикальной молодёжи" (так у Евроньюс), который с сильным галичанским акцентом объяснил, что "все русские носят георгиевские ленты, и это "зневага та провокація".

Парню где-то за тридцать, в Киеве, судя по акценту, он недавно, для Евроньюс он никакой не нацист, даже не националист, а так, скромно — представитель "радикальной молодёжи". Ни слова о том, что его "побратимы" вчера бросали в людей и полицию дымовые шашки, а когда они имеют численное превосходство — избивают ногами стариков и женщин с георгиевскими лентами", — сообщил Погребинский.

Напомним, в Киеве, несмотря на прозвучавшие накануне угрозы активистов организации "Добровольческое движение ОУН" превратить "Бессмертный полк" в "Смертный", прошел марш "Никто не забыт. Ничто не забыто". Около трех тысяч человек с портретами своих родственников и знакомых — участников Великой Отечественной войны прошли от станции метро "Арсенальная" до Парка Славы.

Столкновения из-за символики начались еще у станции метро "Арсенальная". Полиция задержала двух человек из-за георгиевских лент. Когда колонна "Бессмертного полка" начала движение, в нее полетели дымовые шашки и пакеты с краской. Участники шествия скандировали "Фашизм не пройдет!".

В то же время группа лиц заблокировала вход на территорию парка Вечной Славы, однако полиции удалось в ходе переговоров расчистить путь колонне. Уже у монумента Славы после словесных перепалок между участниками "Бессмертного полка" и националистами начались столкновения. В инцидент вмешалась полиция.

Из толпы скандировали: "Коммунизм не пройдет!", "Слава Украине" и "Бей фашистов". Чтобы избежать провокаций во время марша "Бессмертный полк", правоохранители заблокировали офис ОУН в центре Киева.

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