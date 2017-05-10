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    Фотоленты

    Эхо 9 мая. "Азов" ворвался в офис "афганцев" в Николаеве

    Тема:

    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев (183)

    (обновлено: )27402
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Драка в Николаеве в День Победы
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    "Азов" ворвался в офис "афганцев" в Николаеве
    novosti-n.org
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Преступности.Нет
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Преступности.Нет
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Преступности.Нет
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Преступности.Нет
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Преступности. Нет
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Преступности. Нет
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    "Азов" ворвался в офис "афганцев" в Николаеве
    novosti-n.org
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    "Азов" ворвался в офис "афганцев" в Николаеве
    novosti-n.org
    Драка в Николаеве в День Победы
    Драка в Николаеве в День Победы.
    "Новости N"
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Преступности.Нет
    Азов ворвался в офис афганцев в Николаеве
    Преступности. Нет

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    "Азов" ворвался в офис "афганцев" в Николаеве

    Во среду, 10 мая, около 30 представителей праворадикальных организаций Николаева, включая членов Гражданского корпуса "Азов", в среду напали на офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и воинов запаса.

    Спецназ вывел главу николаевских афганцев Юрия Соловья в скорую
    Канал Taras Leontyan на youtube
    Атака "Свободы" и "Азова" на "афганцев" в Николаеве: в ситуацию вмешался спецназ

    "Около 11.00 в офис пришло несколько человек под видом "парламентеров" — поговорить о вчерашней стычке во время празднования Дня Победы. Однако разговор не состоялся — следом за "парламентерами" в офис ворвались неизвестные в масках и начали крушить флаги, стоявшие в приемной", — пишет местное интернет-издание "Новости-N".

    Согласно сообщению, в момент нападения в офисе находились семь человек.

    "Первым к нападавшим выскочил глава Ассоциации Юрий Соловей, следом за ним еще двое. Соловья и его товарищей тут же сбили с ног и начали избивать. Больше всего досталось именно Соловью — ему пробили голову металлическим прутом, у него открытый перелом пальца на левой руке, множественные ушибы", — сообщает издание, добавив, что были избиты еще три человека.

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