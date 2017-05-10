Эхо 9 мая. "Азов" ворвался в офис "афганцев" в Николаеве

Во среду, 10 мая, около 30 представителей праворадикальных организаций Николаева, включая членов Гражданского корпуса "Азов", в среду напали на офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и воинов запаса.

"Около 11.00 в офис пришло несколько человек под видом "парламентеров" — поговорить о вчерашней стычке во время празднования Дня Победы. Однако разговор не состоялся — следом за "парламентерами" в офис ворвались неизвестные в масках и начали крушить флаги, стоявшие в приемной", — пишет местное интернет-издание "Новости-N".

Согласно сообщению, в момент нападения в офисе находились семь человек.

"Первым к нападавшим выскочил глава Ассоциации Юрий Соловей, следом за ним еще двое. Соловья и его товарищей тут же сбили с ног и начали избивать. Больше всего досталось именно Соловью — ему пробили голову металлическим прутом, у него открытый перелом пальца на левой руке, множественные ушибы", — сообщает издание, добавив, что были избиты еще три человека.