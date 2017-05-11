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    Аналитика и комментарии

    Украина, уроки 9 мая: какое государство строим - европейское или фашистское

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    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев (207)

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    Партия "Социалисты" требует расследовать действия должностных лиц МВД, нарушивших ряд статей Конституции и просит Европарламент повлиять на поведение украинской власти, а политологи начинают сомневаться в объективности европейских СМИ.

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Политические последствия многочисленных инцидентов, произошедших во время празднования Дня Победы на Украине, приобретают международное измерение.

    Красный цвет под запрет

    Партия "Социалисты" распространила заявление, в котором выразила обеспокоенность и возмущение незаконным вмешательством правоохранительных органов в мероприятия, посвященные празднованию 9 мая.

    "В частности, в Киеве перед торжественным возложением цветов к Мемориалу Славы сотрудники полиции не позволили представителям партии Социалисты поднять партийные флаги, ссылаясь на закон о декоммунизации. Аналогичная ситуация сложилась в Одессе, Днепре и других регионах Украины. В Днепре представители партии Социалисты подверглись нападению со стороны радикальных сил", — говорится в заявлении, текстом которого располагает редакция РИА Новости Украина.

    Представители партии отметили, что используют "исключительно символику европейской социал-демократии", но её правоохранители запретили на том основании, что она — красного цвета.

    "Вместе с тем, на акциях 9 Мая была представлена неофашистская и праворадикальная символика, в частности, флаги. Ультраправые экстремисты выкрикивали национал-социалистические лозунги, кидали в участников акции камни, оскорбляли их достоинство, блокировали подходы к монументам воинам-освободителям", — говорится в документе.

    Партия Социалисты считает такое положение вещей в Украине неприемлемым: "а именно, когда запрещено демонстрировать левую европейскую символику, а неофашистская символика не запрещается, а даже поощряется".

    "Мы спрашиваем у власти: какое государство мы строим? Европейское или фашистское? За что погибли миллионы наших соотечественников во Второй Мировой войне?", — задали риторические вопросы авторы заявления.

    В партии отметили, что правоохранительные органы своими действиями нарушили целый ряд статей Конституции Украины, в частности, ст. 15 (государство гарантирует свободу политической деятельности…), ст. 34 (каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений), ст. 39 (о праве на мирные собрания). Нарушены также статьи закона о политических партиях.

    Социалисты в связи с этим потребовали открыть следствие относительно нарушения 9 мая 2017 года должностными лицами МВД Украины закона "О политических партиях" в отношении своей политсилы. Кроме того, партия обратилась к партнерам из Партии Европейских Социалистов с просьбой через ее представителей в Европарламенте и ПАСЕ "повлиять на позицию украинской власти".

    Объективна ли "объективная" пресса?

    Сочтут ли нужным европейские политики как-то повлиять (в положительном ключе)? Это мы увидим. Между тем — по итогам празднования — появились вопросы и к "четвёртой власти".

    Казалось бы, пресса должна стоять на страже прав и свобод всех граждан. Но представители украинских медиа при освещении событий 9 мая в очередной раз показали, на чьей они стороне. Многие наблюдатели отмечают, что в пылу идеологической борьбы давно забыты журналистские стандарты (о которых так много кричали при "преступном режиме" Януковича).

    Это касается не только украинских СМИ. Так, в действительной объективности Euronews после просмотра одного из сюжетов усомнился политолог Михаил Погребинский.

    "Сегодня в сюжете из Киева о шествии "Бессмертного полка" — видео тысяч участников и интервью, нет не у участника, а (только) у протестующего представителя "радикальной молодёжи" (так у Евроньюс), который с сильным галичанским акцентом объяснил, что "все русские носят георгиевские ленты, и это "зневага та провокація".

    Парню где-то за тридцать, в Киеве, судя по акценту он недавно, для Евроньюс он никакой не нацист, даже не националист, а так, скромно — представитель "радикальной молодёжи".
    Ни слова о том, что его "побратимы" вчера бросали в людей и полицию дымовые шашки, а когда они имеют численное превосходство — избивают ногами стариков и женщин с георгиевскими лентами"    , — написал Погребинский на своей странице в Facebook.
    "Получилась бы другая картина"

    В комментариях к посту Погребинского пользователь Анна Беседина отметила, что "в сюжетах многих каналов рассказали о задержании "активистов ОУН", но не сказали о том, что из окон офиса и прилегающих к нему домов летели не только дымовые шашки".

    "Бросали в людей картошку, ясно, что самая маленькая может и синяк поставить, и глаза лишить. Люди обращались к полицейским на месте, но полиция просто наблюдала за происходящим", — рассказала комментатор.

    Она подчеркнула, что "журналисты синхронно с гениальным прокурором поют о титушках (в Днепропетровске), а если бы рассказали о всех эпизодах с потасовками, то получилась бы другая картина".

    "Пришлось бы, загибая пальцы, перечислить все города Украины где "активисты" нападали на людей, пытались всячески оскорбить и унизить — из крупных Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Херсон, Николаев и т.д.", - отметила Беседина.

    И добавила киевский эпизод: "Когда ПС влезли со своими флагами на Стеллу в парке Славы, следующим кольцом выстроились журналисты, можно сказать, своими спинами прикрыли. Фу!".

    Другой комментатор отметил, что "проблема не в том, что они пропагандисты, а в том, как они стали резко скатываться по качеству этой пропаганды".

    По его словам, "ещё немного и они будут кричать о "неполноценности русских" как людей и открыто призывать, нет, даже не к изоляции, а к полному истреблению "угрозы" европейским ценностям, да и самой жизни в странах ЕС!".

    Напомним, 9 мая в Киеве и в других городах Украины сотни тысяч людей приняли участие в шествиях в честь Дня Победы. Люди несли портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В силу некоторых причин акции проходили под разными названиями, но по сути — это были марши "Бессмертного полка".

    Национал-радикалы и участники АТО пытались воспрепятствовать проведению акций, в некоторых городах произошли инциденты, стычки, в ходе которых были задержанные и пострадавшие как среди радикалов, так и среди демонстрантов.

    По данным Нацполиции, в пяти областях открыты 8 уголовных производств.

    Всего в различных массовых мероприятиях приняли участие около 600 тысяч человек, охрану общественного порядка обеспечивали более 30 тысяч полицейских и 1 700 военнослужащих Нацгвардии.

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